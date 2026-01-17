Военный эксперт: когда можно ожидать удар США по Ирану

«Для этого необходимо подтянуть и бомбардировщики, и заправщики, и логистику, и прочее. Кроме того, Трамп пока еще не понимает, что ему этот удар даст. То есть, нанести удар ракетами просто по каким-то объектам — малорезультативно. Вряд ли это приведет к тому, что власть Ирана сильно пострадают. Мы видим, что Иран достаточно серьезно отнесся к вопросам внутренних протестов, наведя порядок. Пентагон активно работает и готовится к удару, но, очевидно, он будет нанесен позднее. Просто удар ради удара на сегодня президенту США не интересен», — добавил он.