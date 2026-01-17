Военный эксперт: когда можно ожидать удар США по Ирану

Крупное американское военно-морское соединение меняет зону ответственности. Об этом сообщил телеканал NewsNation.
Авианосная ударная группа ВМС США направляется из акватории Южно-Китайского моря в регион Ближнего Востока. По данным источника, группировка переходит из оперативной зоны Тихоокеанского командования под юрисдикцию Центрального командования США, отвечающего за Ближний Восток и Центральную Азию.
Отмечается, что на осуществление передислокации крупного флотского соединения потребуется ориентировочно одна неделя. Данный маневр может быть частью плановой ротации сил или ответом на текущую оперативную обстановку в регионах.
От удара не отказывается
Несмотря на заявления Вашингтона о якобы отсутствии планов по атаке Ирана, на самом деле удары готовятся. Трамп принял решение отложить военную операцию, но лишь для того, чтобы провести более тщательную подготовку к ней, сообщает портал Axios.
Глава Белого дома в ближайшее время проведет консультации с союзниками, а также со своими советниками по теме Ирана. На повестке два вопроса: сроки потенциальной военной операции и вероятность того, что удары приведут к серьезной дестабилизации иранского режима с его вероятным падением.
Хотя на данный момент удар не кажется неизбежным, источник в США, знакомый с ситуацией, сообщил, что всем известно, что президент не отрывает палец от кнопки. В частности, американский постпред в ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп ясно дал понять, что все варианты рассматриваются, чтобы остановить бойню в Иране. А в Белом доме подтвердили, что Иран ждут серьезные последствия, если убийства протестующих продолжатся.
Не ударят первыми
Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что пока преждевременно сбрасывать со счетов то, что США отказались бить по Ирану. По его словам, сейчас идет очень большой торг в этом вопросе.
«Важно понять, что Америка не хочет бить первой по Ирану. В этом вопросе ей хотелось бы, чтобы принял участие Израиль. Однако он тоже сейчас не горит желанием к очередному витку обмена ударами с Ираном. В этом вопросе сейчас очень много неизвестных. Кроме того, нельзя исключать фактор Европы, которая также находится в тесном взаимодействии с американцами», — сказал собеседник издания.
США пока не готовы
При этом, как отметил военный эксперт, США сейчас не готовы к какому-то сильному удару по Ирану. По его словам, одной ударной группы, которая перебрасывается в регион, будет недостаточно.
«Для этого необходимо подтянуть и бомбардировщики, и заправщики, и логистику, и прочее. Кроме того, Трамп пока еще не понимает, что ему этот удар даст. То есть, нанести удар ракетами просто по каким-то объектам — малорезультативно. Вряд ли это приведет к тому, что власть Ирана сильно пострадают. Мы видим, что Иран достаточно серьезно отнесся к вопросам внутренних протестов, наведя порядок. Пентагон активно работает и готовится к удару, но, очевидно, он будет нанесен позднее. Просто удар ради удара на сегодня президенту США не интересен», — добавил он.
Орлов подчеркнул, что когда именно произойдет удар США по Ирану, никто сейчас не сможет сказать, поскольку «во многом это зависит от настроения Дональда Трампа».
«А как мы знаем, настроение у него весьма изменчивое», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.