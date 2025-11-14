Эксперт: когда Финляндия откроет границу с Россией

В Финляндии не исключают, что есть возможность открытия границы с Россией, сообщает портал телерадиовещания Yle.
«Премьер-министр Петтери Орпо недавно намекнул на открытие пограничного пункта на восточной границе во время часового интервью на радио Yle. Орпо поставил открытие границы в зависимость от пропуска Россией в Финляндию людей, у которых нет соответствующих документов для въезда», — сказано в сообщении.
По словам начальника отдела пограничной безопасности погранслужбы страны Юсси Наполы, соответствующее открытие должно быть контролируемо. Также нужно учитывать необходимость пересечения границы на ее разных участках. Он отметил, что перемещение между территориями двух стран будет очень ограниченным, по крайней мере на начальном этапе.
«До закрытия границы объем пересечений границы составлял около 18 процентов от того, что было до периода коронавируса. Сейчас будет еще меньше», — считает Напола.
Он отметил: это связано с тем, что в Финляндии и Европейском союзе действует широкий спектр ограничений для товаров и пассажирских перевозок из России.
«Должна быть потребность в пересечении границы. Мы оцениваем объем трафика и думаем о том, сколько пунктов пропуска на границе мы откроем и в какие часы они будут работать», — добавил глава отдела погранслужбы.
Чтобы финны не теряли надежду
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобные заявления финских властей можно расценивать в качестве некой надежды, которую они дают своим гражданам. Он пояснил, что у многих финнов жизнь сильно зависела от границы.
«Подобные заявления, конечно, частично вызваны необходимостью ответить на запрос жителей приграничных регионов Финляндии, которые очень сильно зависели от границы, потому что на этом была построена их жизнь, бизнес. И здесь власти должны посылать противоречивые сигналы, косвенно обвиняя Россию в закрытии границ и, собственно, оставляя надежду на такое открытие, но высказывая парадоксальные и противоречивые требования. Это делается для того, чтобы жители не теряли надежду, потому что приграничные регионы просто пустеют. Люди уезжают, понимая, что здесь жизни не будет», — сказал собеседник издания.
Когда могут открыть границу
По словам политолога, на сегодняшний день очень сложно прогнозировать, когда граница с Финляндией будет вновь открыта. Как подчеркнул Асафов, закрывала ее именно финская сторона.
«Я думаю, что такой прогноз в любом случае будет ошибочным в нынешней ситуации. Решение об открытии границы — на финской стороне. От чего оно у них зависит, сложно сказать. Но точно говорить о краткосрочной дистанции — довольно странно. Дело в том, что Россия не закрывает границы со своей стороны. Это недружественное действие других стран. У нас есть визовые соглашения, все согласованные процедуры, исполняя которые люди могут переходить государственную границу Российской Федерации при наличии документальных оснований. И позиция России здесь не поменялась», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
С 2023 года финские власти неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе. Финляндия объясняла такие шаги тем, что Россия якобы организовала массовый пропуск к границе мигрантов из третьих стран. Хельсинки рассматривают это в качестве «гибридных атак» со стороны Москвы и угрозы безопасности.
В апреле 2024 года Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией «вплоть до дальнейшего уведомления».