Эксперт: когда Финляндия откроет границу с Россией

«Я думаю, что такой прогноз в любом случае будет ошибочным в нынешней ситуации. Решение об открытии границы — на финской стороне. От чего оно у них зависит, сложно сказать. Но точно говорить о краткосрочной дистанции — довольно странно. Дело в том, что Россия не закрывает границы со своей стороны. Это недружественное действие других стран. У нас есть визовые соглашения, все согласованные процедуры, исполняя которые люди могут переходить государственную границу Российской Федерации при наличии документальных оснований. И позиция России здесь не поменялась», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.