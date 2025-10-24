Лондонский саммит
В Лондоне прошла встреча лидеров «коалиции желающих войны», на которой присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава киевского режима Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте и другие.
Известно, что участники саммита обсудили практические шаги по выводу российской нефти и газа с мировых рынков. Особое внимание было уделено завершению работы с замороженными российскими государственными активами. Кроме того, премьер-министр Стармер объявил об ускорении программы поставок ракет — Киеву будет досрочно передано 140 легких многоцелевых ракет (LMM) для укрепления ПВО в зимний период. Эти поставки — часть сделки на £1,6 млрд, заключенной еще в марте.
Контракты выгодны, в первую очередь, самой Великобритании, так как поддерживают британскую промышленность на плаву. Благодаря этому на предприятии Thales в Белфасте было создано 200 новых рабочих мест и сохранено 700 существующих. Производственные мощности по выпуску LMM были утроены, что позволило ускорить выполнение заказа.
The Telegraph сообщил, что Британия намерена ускорить производство зенитных ракет. Целью этой программы является поставка на Украину более 5000 единиц такого оружия.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Франция предоставит Украине «еще больше» истребителей Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster для систем SAMP/T. В феврале на Украину уже поступали первые французские истребители Mirage 2000 — шесть самолетов.
В саммите приняли участие более 20 лидеров, однако большинство из них присоединились к встрече онлайн. В Лондон прибыли премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Политиков встретили воспитанники украинской школы Святой Марии — учебного заведения, принявшего сотни украинских детей с 2022 года.
Пределы помощи Запада
Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров выделил ключевые противоречия в позициях западных стран. По его оценке, несмотря на громкие заявления, возможности Запада по военной поддержке Украины исчерпаны. «Удары наносятся по энергетической системе Украины, и для ее защиты нужны системы ПВО. Однако не очень понятно, что они смогут еще поставить к тому, что уже поставили. Не так-то у них много средств ПВО», — пояснил военный эксперт.
Он обратил внимание на ограниченный состав участников саммита, отметив, что «Лондон выступает движущей силой, локомотивом, главным разжигателем войны». Политолог подчеркнул, что лишь небольшое количество стран направило своих представителей лично, тогда как остальные предпочли участвовать дистанционно — и этот факт сам по себе красноречиво говорит об отношении европейцев к мероприятию.
С одной стороны, им сложно открыто выступить против участия в коалиции, а с другой — они не желают нести значительные финансовые расходы, связанные с активным вовлечением в этот процесс.