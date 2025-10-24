Эксперт: «коалиция желающих войны» пообещала Зеленскому в Лондоне ракеты и самолеты

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров выделил ключевые противоречия в позициях западных стран. По его оценке, несмотря на громкие заявления, возможности Запада по военной поддержке Украины исчерпаны. «Удары наносятся по энергетической системе Украины, и для ее защиты нужны системы ПВО. Однако не очень понятно, что они смогут еще поставить к тому, что уже поставили. Не так-то у них много средств ПВО», — пояснил военный эксперт.