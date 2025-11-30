Эксперт: чем России грозит передача ресурсов РФ китайским инвесторам в Тыве

Особое значение проект приобретает в контексте уникальных месторождений Тувы, где сосредоточены значительные запасы стратегических ресурсов. «От 10 до 35% общероссийских запасов редкоземельных металлов, включая тантал, ниобий, цирконий, гафний и литий, имеют критическую важность для развития высокотехнологичных отраслей — от электроники и энергонакопителей до оборонной промышленности. Конечно, Китай в этом заинтересован сейчас, потому что зачем тратить свое, когда можно тратить чужое», — разъяснил эксперт.