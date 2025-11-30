Эксперт: чем России грозит передача ресурсов РФ китайским инвесторам в Тыве

Дорога за металл
В кулуарах «Транспортной недели» спецпредставитель главы республики Тува Владимир Донских подтвердил получение стратегического предложения от китайских партнеров о полном финансировании и строительстве электрифицированной железнодорожной магистрали Курагино-Кызыл-Цаган-Толгой с дальнейшим выходом в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Этот амбициозный инфраструктурный проект, который оценивается более чем в 1 трлн рублей, должен стать главным звеном формирующегося Центрально-Евразийского транспортного коридора общей протяженностью свыше 2200 километров.
Взамен китайская сторона ожидает получения прав на разработку месторождений критически важных элементов на территории Тувы. Россия предварительно согласна на это, но выдвигает ряд принципиальных условий: лицензии будут выдаваться исключительно совместным предприятиям с российским участием, экспорт разрешен только для продуктов глубокой переработки, а китайские партнеры обязаны передать технологии обогащения сложных полиметаллических руд, которых в настоящее время в России нет. Переработка сырья планируется на предприятиях создаваемого Ангаро-Енисейского научно-производственного кластера в Красноярском крае.
Без привлечения китайских инвестиций строительство железнодорожной магистрали через сложный рельеф Саянских гор представляется маловероятным. Федеральный бюджет и инвестиционная программа РЖД не позволяют освоить требуемые объемы финансирования. В настоящее время проект находится на стадии разработки предварительного технико-экономического обоснования, а окончательное решение будет принято по результатам переговоров с китайскими и монгольскими партнерами, которые пройдут
Плюсы и минусы сделки
Стратегия «инфраструктура в обмен на ресурсы», активно продвигаемая Китаем на международной арене, содержит как значительные возможности, так и серьезные риски для России. По оценке доцента РАНХиГС и координатора экспертного совета «Экспертного центра ПОРА» Александра Воротникова, успешная реализация такой модели требует тщательного правового обеспечения национальных интересов.
Крайне важно закрепить на законодательном уровне механизмы защиты стратегических интересов России, включая санкционные меры за нарушение договоренностей, — подчеркивает эксперт. Главными условиями контракта должны стать создание совместных предприятий с обязательным российским участием и гарантированный трансфер технологий переработки.
Воротников отмечает, что привлечение китайских и монгольских компаний соответствует мировой практике освоения сложных месторождений. «Россия получает современную инфраструктуру и доступ к продукции, но принципиально важно, чтобы часть этой продукции оставалась внутри страны», — поясняет он.
Особое значение проект приобретает в контексте уникальных месторождений Тувы, где сосредоточены значительные запасы стратегических ресурсов. «От 10 до 35% общероссийских запасов редкоземельных металлов, включая тантал, ниобий, цирконий, гафний и литий, имеют критическую важность для развития высокотехнологичных отраслей — от электроники и энергонакопителей до оборонной промышленности. Конечно, Китай в этом заинтересован сейчас, потому что зачем тратить свое, когда можно тратить чужое», — разъяснил эксперт.
Транспортная составляющая проекта, по мнению Воротникова, способна усилить позиции России как транзитной державы и экспортера широкой номенклатуры товаров на азиатские рынки.
«Однако без создания надежных правовых механизмов защиты национальных интересов Россия рискует столкнуться с теми же проблемами, что и некоторые государства, которые реализовывали подобные проекты», — заключил эксперт.