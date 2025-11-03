Эксперт: Китай увеличивает закупки российской нефти из-за выгоды, а не страха США

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщает, что Китай запасает нефть в больших объемах. По их данным, КНР ежедневно в течение девяти месяцев импортировал около 11 млн баррелей нефти, из которых 1,2 млн оставлял про запас.
Однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил ВФокусе Mail, что причина может быть куда проще. Все дело в долгосрочной финансовой политике страны.
«Цены на нефть сейчас довольно низкие — 60−65 долларов за баррель. К тому же Китай много берет российской нефти, которая стоит даже меньше 60 долларов. Если в какой-то перспективе СВО закончится, то токсичность российской нефти будет меньше, а значит, и цена на нее возрастет. До этого подорожания Китай как раз и формирует стратегические запасы из дешевой нефти», — отметил Юшков.
При этом эксперт отмечает, что связывать такие действия КНР с текущей конъюнктурой не стоит. Скорее всего, процесс увеличения запасов нефти — долгосрочная стратегия Китая.
«Сейчас низкий автомобильный сезон, что позволяет запасаться нефтью сильнее, чем раньше — покупают те же самые объемы, но откладывают больше. Не думаю, что западные эксперты правы, когда думают, что Китай закупает много, так как опасается Трампа. Они и раньше приобретали много, а Россия много лет была на первом месте среди поставщиков», — добавил эксперт Финансового университета РФ Игорь Юшков.