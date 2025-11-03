Популярные темы
Эксперт: Китай увеличивает закупки российской нефти из-за выгоды, а не страха США

Западные СМИ пишут, что Китай закупает нефть с запасом, так как боится перебоев российских поставок. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков для ВФокусе Mail объяснил истинные причины такой политики.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщает, что Китай запасает нефть в больших объемах. По их данным, КНР ежедневно в течение девяти месяцев импортировал около 11 млн баррелей нефти, из которых 1,2 млн оставлял про запас.

Западные аналитики связывают это с боязнью Пекина потерять российские поставки нефти. По их словам, вероятность перебоев существует из-за санкций США либо атак дронов на энергетическую инфраструктуру РФ.

Однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил ВФокусе Mail, что причина может быть куда проще. Все дело в долгосрочной финансовой политике страны.

«Цены на нефть сейчас довольно низкие — 60−65 долларов за баррель. К тому же Китай много берет российской нефти, которая стоит даже меньше 60 долларов. Если в какой-то перспективе СВО закончится, то токсичность российской нефти будет меньше, а значит, и цена на нее возрастет. До этого подорожания Китай как раз и формирует стратегические запасы из дешевой нефти», — отметил Юшков.

При этом эксперт отмечает, что связывать такие действия КНР с текущей конъюнктурой не стоит. Скорее всего, процесс увеличения запасов нефти — долгосрочная стратегия Китая.

«Сейчас низкий автомобильный сезон, что позволяет запасаться нефтью сильнее, чем раньше — покупают те же самые объемы, но откладывают больше. Не думаю, что западные эксперты правы, когда думают, что Китай закупает много, так как опасается Трампа. Они и раньше приобретали много, а Россия много лет была на первом месте среди поставщиков», — добавил эксперт Финансового университета РФ Игорь Юшков.

