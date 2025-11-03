Эксперт: Китай увеличивает закупки российской нефти из-за выгоды, а не страха США

«Цены на нефть сейчас довольно низкие — 60−65 долларов за баррель. К тому же Китай много берет российской нефти, которая стоит даже меньше 60 долларов. Если в какой-то перспективе СВО закончится, то токсичность российской нефти будет меньше, а значит, и цена на нее возрастет. До этого подорожания Китай как раз и формирует стратегические запасы из дешевой нефти», — отметил Юшков.