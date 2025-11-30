Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: как ученые научились глушить Starlink

Пекин открыто отрабатывает сценарий полного отключения спутниковой сети Илона Маска в случае войны за Тайвань, признавая, что обычные средства РЭБ бессильны против тысяч низкоорбитальных спутников. Почему Starlink больше не страшен, ВФокусе Mail объяснил руководитель организации «Советский космос» Максим Цуканов.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: SpaceX

Уроки Украины

Опыт Украины стал для Китая уроком, продемонстрировавшим уязвимость традиционной военной доктрины перед лицом такой гибкой и живучей системы, как Starlink. С 2022 года Пекин внимательно анализировал, как спутниковая сеть Илона Маска успешно противостояла российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Сложность заключается в том, что SpaceX в оперативном режиме, порой в течение суток может менять рабочие частоты и корректировать орбиты, восстанавливая работоспособность сети. Эта способность к мгновенной адаптации заставила китайские власти задуматься о том, что в гипотетическом конфликте вокруг Тайваня аналогичная инфраструктура могла бы лишить китайскую армию преимущества в управлении войсками и разведке уже в первые критические часы.

Осознание масштаба угрозы побудило китайских исследователей, тесно связанных с оборонно-промышленным комплексом, тщательно изучить феномен Starlink. Их выводы однозначны: система представляет собой объект повышенной сложности. Более десяти тысяч спутников на низкой околоземной орбите, динамическое переключение лучей, скачкообразная перестройка частот и возможность удаленно перенастраивать всю группировку из США, — все это сводит на нет эффективность традиционных систем подавления. Мощности наземных комплексов просто недостаточно, а спутники с легкостью уходят из зоны поражения.

Купол над Тайванем

В ответ на этот вызов китайские военные стратеги предложили радикально иной подход — отказаться от точечных ударов в пользу создания сплошного электромагнитного «купола» над Тайванем. Суть концепции заключается в развертывании тысяч маломощных воздушных передатчиков, которые сформируют широкополосный экран, глушащий сигналы. В качестве носителей этих глушилок рассматриваются рои недорогих беспилотников, высотные аэростаты, самолеты вспомогательной авиации и даже реквизированные гражданские лайнеры с подвесными модулями.

Согласно расчетам, один оптимально расположенный передатчик может нейтрализовать Starlink на площади до 38,5 км², а для полного покрытия острова потребуется от 935 до 2000 одновременно работающих устройств. Однако реальная цифра может оказаться в разы выше из-за горного рельефа Тайваня, неизбежных боевых потерь и постоянного совершенствования помехоустойчивости самой сети SpaceX.

У этой стратегии есть один минус — массовый запуск тысяч дронов-глушилок невозможно скрыть ни от американской спутниковой разведки, ни от тайваньских радаров. Такой шаг станет однозначным и публичным сигналом о начале полномасштабной военной операции, поскольку для работы этого роя НОАК придется сначала подавить мощную систему ПВО острова и завоевать если не полное, то временное господство в воздухе.

Новое поле боя

Руководитель организации «Советский космос» Максим Цуканов пояснил, что Starlink использует нецентрализованную систему связи. В этой архитектуре спутники способны подменять друг друга, если один из элементов цепи подвергается подавлению. По его словам, это качество активно используется в ходе СВО, особенно для управления морскими дронами в акватории Черного моря. Эксперт подчеркнул, что система с самого начала разрабатывалась как технология двойного назначения с явным уклоном в военную сферу.

«Противник испытывал Starlink и повышал его устойчивость и качество. Я так понимаю, что большое количество доработок в системе происходило в процессе ее эксплуатации в зоне СВО. Соответственно, Тайвань будет использовать все эти наработки, которые уже были опробованы на нашей территории. Starlink обновляется не только технологически — с помощью программных средств, — но и аппаратно: сама группировка постоянно обновляется на орбите, запускаются новые аппараты. Спутники уже имеют дополнительную защиту от РЭБ, и программисты над этим постоянно работают — это настоящий фронт, новый фронт боевых действий программистов», — пояснил Цуканов.

По его мнению, Starlink может стать важным оборонным элементом для Тайваня, поэтому Китай давно занимается тем, что разрабатывает системы противодействия. Эти разработки включают оружие на новых физических принципах — лазерное и электромагнитное. Преимущество в этом технологическом противостоянии будет на стороне государства, которое больше инвестирует в инновации. Лидирующую роль в этом процессе эксперт отводит Китаю.

«Мы видим, насколько снизилось качество работы вражеских БПЛА на поле боя. Китай этот опыт внимательно изучает и адаптирует для своей технологии. Starlink уже утратил ауру неуязвимости и, конечно, уйдет в прошлое. В свое время таким же грозным оружием считались “Джавелины”, потом еще что-то, но все эти системы постепенно теряли эффективность», — добавил он.