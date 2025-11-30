Эксперт: как ученые научились глушить Starlink

Уроки Украины
Опыт Украины стал для Китая уроком, продемонстрировавшим уязвимость традиционной военной доктрины перед лицом такой гибкой и живучей системы, как Starlink. С 2022 года Пекин внимательно анализировал, как спутниковая сеть Илона Маска успешно противостояла российским средствам радиоэлектронной борьбы.
Сложность заключается в том, что SpaceX в оперативном режиме, порой в течение суток может менять рабочие частоты и корректировать орбиты, восстанавливая работоспособность сети. Эта способность к мгновенной адаптации заставила китайские власти задуматься о том, что в гипотетическом конфликте вокруг Тайваня аналогичная инфраструктура могла бы лишить китайскую армию преимущества в управлении войсками и разведке уже в первые критические часы.
Осознание масштаба угрозы побудило китайских исследователей, тесно связанных с оборонно-промышленным комплексом, тщательно изучить феномен Starlink. Их выводы однозначны: система представляет собой объект повышенной сложности. Более десяти тысяч спутников на низкой околоземной орбите, динамическое переключение лучей, скачкообразная перестройка частот и возможность удаленно перенастраивать всю группировку из США, — все это сводит на нет эффективность традиционных систем подавления. Мощности наземных комплексов просто недостаточно, а спутники с легкостью уходят из зоны поражения.
Купол над Тайванем
В ответ на этот вызов китайские военные стратеги предложили радикально иной подход — отказаться от точечных ударов в пользу создания сплошного электромагнитного «купола» над Тайванем. Суть концепции заключается в развертывании тысяч маломощных воздушных передатчиков, которые сформируют широкополосный экран, глушащий сигналы. В качестве носителей этих глушилок рассматриваются рои недорогих беспилотников, высотные аэростаты, самолеты вспомогательной авиации и даже реквизированные гражданские лайнеры с подвесными модулями.
Согласно расчетам, один оптимально расположенный передатчик может нейтрализовать Starlink на площади до 38,5 км², а для полного покрытия острова потребуется от 935 до 2000 одновременно работающих устройств. Однако реальная цифра может оказаться в разы выше из-за горного рельефа Тайваня, неизбежных боевых потерь и постоянного совершенствования помехоустойчивости самой сети SpaceX.
У этой стратегии есть один минус — массовый запуск тысяч дронов-глушилок невозможно скрыть ни от американской спутниковой разведки, ни от тайваньских радаров. Такой шаг станет однозначным и публичным сигналом о начале полномасштабной военной операции, поскольку для работы этого роя НОАК придется сначала подавить мощную систему ПВО острова и завоевать если не полное, то временное господство в воздухе.
Новое поле боя
Руководитель организации «Советский космос» Максим Цуканов пояснил, что Starlink использует нецентрализованную систему связи. В этой архитектуре спутники способны подменять друг друга, если один из элементов цепи подвергается подавлению. По его словам, это качество активно используется в ходе СВО, особенно для управления морскими дронами в акватории Черного моря. Эксперт подчеркнул, что система с самого начала разрабатывалась как технология двойного назначения с явным уклоном в военную сферу.
«Противник испытывал Starlink и повышал его устойчивость и качество. Я так понимаю, что большое количество доработок в системе происходило в процессе ее эксплуатации в зоне СВО. Соответственно, Тайвань будет использовать все эти наработки, которые уже были опробованы на нашей территории. Starlink обновляется не только технологически — с помощью программных средств, — но и аппаратно: сама группировка постоянно обновляется на орбите, запускаются новые аппараты. Спутники уже имеют дополнительную защиту от РЭБ, и программисты над этим постоянно работают — это настоящий фронт, новый фронт боевых действий программистов», — пояснил Цуканов.
По его мнению, Starlink может стать важным оборонным элементом для Тайваня, поэтому Китай давно занимается тем, что разрабатывает системы противодействия. Эти разработки включают оружие на новых физических принципах — лазерное и электромагнитное. Преимущество в этом технологическом противостоянии будет на стороне государства, которое больше инвестирует в инновации. Лидирующую роль в этом процессе эксперт отводит Китаю.
«Мы видим, насколько снизилось качество работы вражеских БПЛА на поле боя. Китай этот опыт внимательно изучает и адаптирует для своей технологии. Starlink уже утратил ауру неуязвимости и, конечно, уйдет в прошлое. В свое время таким же грозным оружием считались “Джавелины”, потом еще что-то, но все эти системы постепенно теряли эффективность», — добавил он.