Эксперт: как ученые научились глушить Starlink

«Противник испытывал Starlink и повышал его устойчивость и качество. Я так понимаю, что большое количество доработок в системе происходило в процессе ее эксплуатации в зоне СВО. Соответственно, Тайвань будет использовать все эти наработки, которые уже были опробованы на нашей территории. Starlink обновляется не только технологически — с помощью программных средств, — но и аппаратно: сама группировка постоянно обновляется на орбите, запускаются новые аппараты. Спутники уже имеют дополнительную защиту от РЭБ, и программисты над этим постоянно работают — это настоящий фронт, новый фронт боевых действий программистов», — пояснил Цуканов.