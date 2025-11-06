Политическая воля
Правительство Молдавии на своем первом заседании единогласно одобрило законопроект о денонсации соглашения с Россией о деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК) — «Русского дома» — в Кишиневе. По словам премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну, инициативу в стране ждали давно. В основе решения — надуманные обвинения в «продвижении искаженных нарративов».
Несмотря на заявления политиков, процедура закрытия «Русского дома» займет какое-то время. Согласно действующему межправительственному соглашению, расторжение возможно только после 4 июля 2026 года.
«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения [собственной] страны», — прокомментировал новость пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом ни в Россотрудничестве, ни в «Русском доме» никаких извещений не получали — власти не предупреждали их о закрытии.
Вопрос о закрытии центра был поднят молдавскими властями на фоне беспочвенных обвинений в адрес России из-за инцидента с БПЛА на границе в феврале 2025 года.
Курс на разрыв
Решение властей Молдовы о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе является закономерным событием в контексте текущих двусторонних отношений. Такое мнение в беседе с ВФокусе Mail высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, в нынешних условиях наивно ожидать от молдавской стороны технической безупречности в подобных процедурах.
«С точки зрения молдавских властей, стремящихся полностью закрыться от России и российского влияния, эта ситуация логична. Я удивляюсь, как до сих пор они этого не сделали. Со стороны России такие шаги, безусловно, вызывают удивление, но они вписываются в общую логику тех отношений, которые, если их можно так назвать, пока еще существуют между нашими странами», — отметил политолог.
Он подчеркнул, что представительства Россотрудничества за рубежом не представляют какой-либо политической угрозы для режима в Кишиневе. Их закрытие вызвано исключительно политическими предпосылками и общей стратегией на тотальный разрыв с Российской Федерацией. Чтобы это понять, достаточно ознакомиться с сайтами и афишами этих учреждений. Эксперт уверен, что такая политика наносит ущерб в первую очередь самому молдавскому обществу и государству.
«Даже по результатам последних парламентских выборов и данным социологических исследований видно, что в Молдавии нет консолидированного общества. Оно глубоко расколото по ключевым вопросам: национальной идентичности, исторической памяти, восприятию отношений с Россией и евроатлантических устремлений», — пояснил Денисов.
В этих условиях, по его словам, ссылаться на международные документы или объективную реальность становится бессмысленно, так как решения принимаются «исключительно исходя из политической конъюнктуры и целесообразности, какой бы абсурдной она ни была».