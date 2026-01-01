Ужесточение позиции Москвы
В общем, своего они добились. Не знаю, как это подняло уровень доверия Зеленского среди его сторонников, но Россию это явно вывело из себя, спровоцировав ужесточение переговорной позиции.
Позиция России на переговорах будет пересмотрена, при этом выходить из них Москва не планирует, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Как это понимать?
Россия по-прежнему не отрицает возможность окончания конфликта путем переговоров и вообще всегда только за. Но окно возможностей для такого развития событий резко сужается.
Если кто-то не понял или думает, что Лавров преувеличивает. Президент России Владимир Путин сказал лидеру США Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах по Украине будет пересмотрена после атаки Киева на резиденцию главы российского государства, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Военным или иным способом освободим Новороссию
Еще за неделю до безрассудной атаки президент России Владимир Путин говорил, что «с учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ занимаемых ими территорий “сводится к нулю”. Он и до этого прямым текстом и не раз объяснял, что Россия освободит Донбасс любым способом, в том числе, если понадобится, военным. Донбасс и Новороссию. Что именно он имел в виду под последним — президент не конкретизировал, оставляя как пространство для маневра России, так и почву для размышления нашим противникам. Им ясно дано понять, что чем дольше и ожесточеннее будет его сопротивление, тем больше территории Россия в итоге освободит от нацистского террористического режима Зеленского.
России нужна «зона безопасности», об этом тоже не раз говорилось, но никто нигде не обозначал ее границы. Подобным обозначением можно в некотором роде считать слова президента России о Новороссии. Если взять одноименную губернию Российской империи, то ранее в нее входили нынешняя Донецкая, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Кировоградская, Херсонская области и Крым. Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области — уже Россия. В Днепропетровской области ВС РФ продолжают расширять «буферную зону». Остаются, Кировоградская, Николаевская и Одесская области.
Отрезать Украину от моря
Николаевская область — бывший центр советского кораблестроения и сегодня важнейший промышленный центр. Как и Кировоградская и Днепропетровская области, которые с потерей Донбасса остаются главной ресурсно-промышленной базой Украины. Если мы говорим о демилитаризации Незалежной, то разве можно оставлять ей эту базу? Николаевская область — это еще и выход к морю, которого Украину также необходимо лишить, если Россия собирается всерьез обезопасить себя.
Особняком тут Одесская область. Ни для кого не секрет, что, несмотря на отмену зерновой сделки, Одесса, а с ней морские порты Южный, Ильичевск, а также речные — Измаил, Килия и Рени остаются воротами, через которые Украина продолжает получать оружие — как открыто, так и под видом гражданских грузов. Давно пора положить этому конец.
19 декабря Россия нанесла удар и разрушила мост через Днестр в селе Маяки Одесской области, который соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией. Мост восстановят, а не этот, так другой будет использоваться ВСУ в соответствующих целях. Если мы хотим полноценной безопасности для юго-западных границ России, разве у Украины могут быть территории, через которую она получает и транспортирует оружие?
Чем важна Одесса
Стоит также отметить, что на Одессу давно раздевают рты французы и англичане! Напомню, что Одессу неоднократно упоминал тот же президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможности размещения французского военного контингента. Европейцев очень интересует стратегический одесский порт, связывающий их с Китаем в обход России. И не только с экономической, но и с военной точки зрения. У тех же британцев, кстати — военная база в Очакове. Надо понимать, что в случае сохранения Николаевской и Одесской областей в составе Украины по условиям мирного соглашения, базы НАТО там расплодятся, как насекомые.
Наконец, нельзя отбрасывать морально-психологический фактор. Одесса — сердце Русского мира на Украине, сердце Новороссии. Во время своей большой пресс-конференции по итогам 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом.
«Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», — сказал он.
А глава МИД Сергей Лавров в середине декабря заявил, что Одесса, как и другие города юго-востока Украины, была создана и развита русскими, и именно поэтому Москва не могла оставить эти территории на произвол судьбы.
Что он имел в виду? Кончено, он не сказал: «мы освободим Одессу», но это был намек. Намек на то, что у ВС РФ может появиться новый вектор для наступления, если Киев будет продолжать в том же духе. Киев намек не понял. Или понял, но по-другому уже не может — не важно. Важно, что, если все продолжится в том же духе, что сейчас, освобождение Одессы перестанет быть фантастикой.
Одесса будет освобождена
В декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника. Возможно, говорить о скором обрушении фронта ВСУ говорить преждевременно, но ситуация уверенно идет к этому, и большинство экспертов уверено, что в наступающем году темпы наступления России будут только увеличиваться.
Умный противник в этой ситуации запросил бы мира. Но для нас — сторонников возвращения исторических русских земель на Родину есть хорошие новости: наш противник не собирается этого делать, провоцируя своими действиями развитие военного успеха России.
Что ж, значит, так тому и быть. Одесса (и не только) должна быть освобождена!