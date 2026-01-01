Еще за неделю до безрассудной атаки президент России Владимир Путин говорил, что «с учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ занимаемых ими территорий “сводится к нулю”. Он и до этого прямым текстом и не раз объяснял, что Россия освободит Донбасс любым способом, в том числе, если понадобится, военным. Донбасс и Новороссию. Что именно он имел в виду под последним — президент не конкретизировал, оставляя как пространство для маневра России, так и почву для размышления нашим противникам. Им ясно дано понять, что чем дольше и ожесточеннее будет его сопротивление, тем больше территории Россия в итоге освободит от нацистского террористического режима Зеленского.