Эксперт: как Киев пересажал священников УПЦ и продолжает охотиться на духовенство

Еще один пример — протодиакон Валентин Маковский, клирик Черновицко-Буковинской епархии, который был задержан без предупреждения. Мужчину силой вывели из храма, несмотря на протесты прихожан и коллег. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), это произошло в рамках «плановой проверки» на предмет мобилизационного резерва, но на деле выглядело как стандартный рейд — Маковского сразу направили в центр комплектования для прохождения медкомиссии и оформления в ВСУ. Формальным основанием для преследования часто служат обвинения в «антиукраинской деятельности», однако фактически доказательная база сводится к сохранению канонической связи с Московским патриархатом.