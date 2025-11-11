Эксперт: как Киев пересажал священников УПЦ и продолжает охотиться на духовенство

Репрессивная волна
С февраля 2022 года Служба безопасности Украины возбудила 208 уголовных производств против клириков канонической Украинской православной церкви. Под следствием оказались как рядовые священники, так и 27 архиереев, которых обвиняют в государственной измене и разжигании межнациональной розни. В числе фигурантов — бизнесмен и бывший депутат Вадим Новинский, заочно арестованный по двум статьям.
Еще один пример — протодиакон Валентин Маковский, клирик Черновицко-Буковинской епархии, который был задержан без предупреждения. Мужчину силой вывели из храма, несмотря на протесты прихожан и коллег. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), это произошло в рамках «плановой проверки» на предмет мобилизационного резерва, но на деле выглядело как стандартный рейд — Маковского сразу направили в центр комплектования для прохождения медкомиссии и оформления в ВСУ. Формальным основанием для преследования часто служат обвинения в «антиукраинской деятельности», однако фактически доказательная база сводится к сохранению канонической связи с Московским патриархатом.
Уникальный институт
Религиовед Сергей Филатов в разговоре с ВФокусе Mail отметил уникальное положение Украинской православной церкви (УПЦ) как, возможно, «единственного общенационального института, который объединяет верующих и украинской, и русской национальности». По его наблюдениям, все попытки украинских властей перевести верующих в созданные «искусственные структуры», например, Православная церковь Украины (ПЦУ), созданную в 2018 году, заканчиваются провалом.
«Люди в ПЦУ не идут сознательно, проявляя удивительную твердость в своих убеждениях. Их храмы пустуют, монастыри не могут набрать насельников — это красноречивое свидетельство того, что религиозная идентичность не поддается политическому конструированию», — пояснил он.
Церковный раскол на Украине давно перестал быть сугубо внутренним делом православного мира. Его влияние вышло далеко за рамки религиозных диспутов, превратившись в один из факторов, определяющих ход идеологического и геополитического противостояния в регионе.
Как отмечает Сергей Филатов, нынешний религиозный конфликт на Украине — это не локальный спор. Он будет иметь серьезные последствия в самых разных сферах: от национальной самоидентификации до международных отношений. «Уже сейчас мы видим, как этот вопрос регулярно поднимается в ООН», — добавил он.
Филатов допускает возможность будущего компромисса, особенно в связи с предстоящей сменой руководства, однако до тех пора Московский патриархат может лишь обращаться к государственному руководству по вопросам обмена священнослужителей.
«Достаточно много авторитетных поместных церквей не поддержали Константинополь в его действиях относительно Украины. Это, по-моему, стало большим сюрпризом для самого Константинополя. Позиция этих церквей — Иерусалимской, Румынской, Болгарской, Грузинской — совершенно понятна: они видят, как Константинополь вмешался довольно вероломно и без всяких просьб со стороны украинского народа, начав решать, кто кому должен подчиняться», — заключил он.