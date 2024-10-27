Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе

«Самая уязвимая часть — как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно», — пояснила исследователь.