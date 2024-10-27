Эксперт Kaspersky назвала самые опасные атаки в космосе

«Наиболее опасны в космическом пространстве сейчас хактивисты и целевые атаки на инфраструктуру, особенно что касается навигационных систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС», — рассказала она в кулуарах конференции Security Analyst Summit.
По ее словам, условно всю космическую инфраструктуру можно разделить на три сегмента: спутники, приемники сигнала и все, что с ними связано, и конечные пользователи.
«Самая уязвимая часть — как раз приемники, то есть угрозу космосу сейчас представляет только наземная часть всех технологий. Сам дизайн этих приемников оставляет возможность использования большого количества потенциальных уязвимостей. Важно, чтобы у таких устройств не было доступа в интернет, а он часто есть, и это очень опасно», — пояснила исследователь.
При этом, по ее словам, количество атак в космосе растет вслед за ростом технологий и ростом количества космической инфраструктуры. «Наиболее атакуемые сейчас — сервисы геопозиции, но случаются атаки и на Starlink, и на OneWeb, в целом, самая уязвимая часть — безусловно, низкоорбитальные спутники и их инфраструктура», — заключила она.