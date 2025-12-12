Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американскйи лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить «законодательные изменения», а США и Европу — обеспечить безопасность проведения голосования.