Эксперт: почему Канада движется к «конвейерной» эвтаназии

Однако критики — в том числе христианские НКО, правозащитные группы и инвалидные ассоциации — говорят обратное: именно уязвимые становятся главными «клиентами» системы. Так, в Онтарио недавно запрос женщины с раком на эвтаназию был удовлетворен после того, как она не смогла найти доступное жилье, соответствующее ее медицинским потребностям. Еще один скандальный кейс — пациентка из Новой Шотландии с раком, которой дважды предложили эвтаназию прямо во время операции по мастэктомии.