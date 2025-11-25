Эксперт: какую тактику стали применять ВСУ при ударах по регионам России

«Они пытаются нащупать бреши в нашей системе противовоздушной обороны. При этом, стоит отметить, “дырок” нет. Однако при нахождении, скажем так, небольших мест ВСУ наносят массированную атаку. Сегодня ночью первыми полетели беспилотники самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания. В этой волне было задействовано огромное количество беспилотников, которые были одновременно направлены на разные регионы России. Их задача — разрядить систему ПВО. В это время пошла уже вторая волна — ракеты вместе с реактивными беспилотниками. Уже ими ВСУ пытаются нанести удар по нашей мирной гражданской критической инфраструктуре», — сказал собеседник издания.