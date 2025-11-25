Эксперт: какую тактику стали применять ВСУ при ударах по регионам России

Сегодня ночью, 25 ноября, ВСУ устроили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на регионы России. Один из ударов пришелся по Краснодарскому краю, где БПЛА на протяжении нескольких часов били по Геленджику, Анапе, Краснодару и Туапсе. При этом сильнее всего последствия ощущались в Новороссийске.
Сирена воздушной тревоги звучали несколько раз. Однако в какой-то момент начались оповещения о радиационной, штормовой и химической угрозах. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в систему «было совершено несанкционированное вмешательство».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ударов ВСУ повреждения получили 20 частных и многоэтажных домов, шесть человек были ранены. Спасателям пришлось экстренно тушить сразу несколько пожаров.
Также жестокой атаке военных киевского режима подверглась Ростовская область. Первые взрывы прозвучали в районе двух часов ночи. После этого беспилотники наносили удары по домам в Таганроге и соседних районах. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате агрессивных действий ВСУ 11 человек получили ранения, еще трое погибли. Кроме того, повреждения получили лакокрасочный цех, несколько социальных объектов, четыре многоэтажных и 12 частных домов, склад и четыре машины.
Данные Минобороны России
По информации российского оборонного ведомства, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 249 украинских БПЛА. Из них: 116 — над акваторией Черного моря, 76 — над территорией Краснодарского края, 23 — над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 7 — над Брянской областью, по 4 — над Курской областью и акваторией Азовского моря, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Липецкой областью.
Источники отмечают, что для атаки ВСУ использовали беспилотники типа FP-1, которые несли в себе до 60 килограммов взрывчатки.
Тактика ВСУ
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что военные киевского режима сейчас используют тактику, когда на протяжении нескольких дней они направляют небольшое количество БПЛА на регионы России, а затем наносят уже массированный удар.
«Они пытаются нащупать бреши в нашей системе противовоздушной обороны. При этом, стоит отметить, “дырок” нет. Однако при нахождении, скажем так, небольших мест ВСУ наносят массированную атаку. Сегодня ночью первыми полетели беспилотники самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания. В этой волне было задействовано огромное количество беспилотников, которые были одновременно направлены на разные регионы России. Их задача — разрядить систему ПВО. В это время пошла уже вторая волна — ракеты вместе с реактивными беспилотниками. Уже ими ВСУ пытаются нанести удар по нашей мирной гражданской критической инфраструктуре», — сказал собеседник издания.
Запускались из Украины
По словам эксперта, беспилотники первой и второй волны запускались с территории Украины. При этом некоторые могли также стартовать из акватория Черного моря.
«Например, с гражданских судов, которые выходят из Одессы. Беспилотники запускают, а затем сбрасывают все катапульты в море, продолжая свое движение в качестве гражданского судна. Стоит отметить, что при атаке на российские регионы ВСУ применяли различные беспилотные комплексы», — добавил Кондтратьев.
Он отметил, что у военных киевского режима достаточно много различных беспилотных комплексов, которые постоянно модифицируются. В основном, применяются модели «Лютый», «Бобер», «Чаклун», PD.