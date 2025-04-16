Эксперт: какую ловушку готовит Минстрой собственникам нового жилья

Ужесточение системы взносов на капремонт
В России могут сократить максимальный срок отсрочки взносов собственников жилья в новостройках на капремонт с пяти лет до одного года. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой РФ.
В ведомстве уверены, что такая мера позволит повысить финансовую устойчивость системы капитального ремонта многоквартирных домов. В настоящее время основным источником средств для проведения капремонта служат взносы собственников жилья. Они поступают либо на спецсчет конкретного дома, либо в «общий котел» — в фонд регоператора, который финансирует все работы.
Также Минстрой предлагает ограничить возможность владельцев квартир снижать размер таких взносов. В ведомстве уверены, что подобное новшество защитит права собственников жилья в других домах в случае, если средства будут поступать в фонд регоператора, и обеспечит своевременную оплату работ по договорам с подрядчиками при финансировании со спецсчета.
О том, какова истинная цель данной инициативы Минстроя РФ, а также в чьих интересах такая идея продвигается, специально для ВФокусе Mail рассказал председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин.
Минстрой защищает бизнес строительных олигархов
Он отметил, что принятие такой меры станет дополнительным бременем для собственников жилья в новостройках.
«Их, по сути, “кидают”. Почему отсрочка была пять лет в новостройках — в этом была своя логика, потому что в эти пять лет действует гарантия застройщика. И если необходимо сделать работы, которые подходят под определение капитального ремонта, за это все отвечает застройщик по гарантии. Тем самым они просто освобождают застройщика от гарантийных обязательств, делая ему своего рода подарок. Параллельно была сокращена гарантия застройщика с пяти лет до трех, этот закон уже вступил в силу. Иными словами, Минстрой защищает бизнес строительных олигархов», — считает Крохин.
Эксперт подчеркнул, что в течение первых пяти лет эксплуатации, как правило, капитальный ремонт не проводится, поскольку в этом нет особой необходимости.
«Но деньги собирать будут, и в этот период у людей нет возможности провести собрание и перейти на спецсчет, потому что собрать две трети голосов в первые три года, когда люди только заселяются, это нереально», — добавил он.
«Убить сразу двух зайцев»
По словам Крохина, Минстрой таким образом хочет «убить сразу двух зайцев»: избавить застройщика от ответственности по гарантийным обязательствам и привлечь средства в «общий котел».
«Это очень большие деньги, поскольку все эти новостройки в системе “общего котла”. А нынешнее строительство — высотное: не просто 25 этажей, а может быть и 45 этажей, по крайней мере в Московском регионе. Это очень серьезная финансовая подпитка местных властей, потому что именно они формируют фонды капитального ремонта и де-факто утверждают перечни работ, они определяют, в каких домах и какой вид работ будет проводиться. Собственники в этом почти никак не участвуют, вместо них право подписывать акты готовности передали местным депутатам», — заключил спикер.