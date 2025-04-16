Эксперт: какую ловушку готовит Минстрой собственникам нового жилья

«Их, по сути, “кидают”. Почему отсрочка была пять лет в новостройках — в этом была своя логика, потому что в эти пять лет действует гарантия застройщика. И если необходимо сделать работы, которые подходят под определение капитального ремонта, за это все отвечает застройщик по гарантии. Тем самым они просто освобождают застройщика от гарантийных обязательств, делая ему своего рода подарок. Параллельно была сокращена гарантия застройщика с пяти лет до трех, этот закон уже вступил в силу. Иными словами, Минстрой защищает бизнес строительных олигархов», — считает Крохин.