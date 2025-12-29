Эксперт: каковы шансы Залужного на политическое будущее на Украине

«Этот человек не дал еще ни одного сигнала о готовности участвовать в политической жизни Украины. Он до сих пор не может понять, кто он и чего хочет. Я не уверен в том, что он может сделать заявку на какое-то политическое будущее. К тому же в условиях урегулированного конфликта мы идем к миру или к продолжению боевых действий. Если второе, то зачем тем же европейцам, менять послушного Зеленского на какого-то Залужного. А если мы идем к миру, то зачем Украине нужен президент-прапорщик», — сказал собеседник издания.