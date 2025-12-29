Эксперт: каковы шансы Залужного на политическое будущее на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свой пост в начале января и вернуться в Киев. Об этом сообщил портал NV, ссылаясь на источники в политических и дипломатических кругах.
«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже
По словам источников, приближенных к офису Владимира Зеленского, Залужный еще несколько недель назад, находясь в Киеве, озвучил, что хочет уйти в отставку.
«Они с [Зеленским] обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают источники.
По словам других собеседников, Залужный определенное время задумывался о том, чтобы занять должность посла в США или вернуться на пост главкома ВСУ. Однако пока какие-либо решения отсутствуют, а речь о замене американского посла не ведется.
При этом позднее медиасоветник Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что ее шеф собирается покинуть пост и в январе вернуться на Украину.
«Ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании», — приводит слова Тороп издание «Украинская правда».
Никакой предвыборной кампании
Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Залужный свой шанс на какое-либо политическое будущее уже давно потерял. Он считает, что экс-главком ВСУ является очень переоцененной фигурой.
«Этот человек не дал еще ни одного сигнала о готовности участвовать в политической жизни Украины. Он до сих пор не может понять, кто он и чего хочет. Я не уверен в том, что он может сделать заявку на какое-то политическое будущее. К тому же в условиях урегулированного конфликта мы идем к миру или к продолжению боевых действий. Если второе, то зачем тем же европейцам, менять послушного Зеленского на какого-то Залужного. А если мы идем к миру, то зачем Украине нужен президент-прапорщик», — сказал собеседник издания.
Политик отметил, что Залужный не оппонент Зеленского на возможных выборах президента Украины, а его дублер. Он пояснил, что экс-главком ВСУ и глава киевского режима являются креатурами Великобритании.
Залужному нет места в правительстве
Килинкаров добавил, что Залужного также не ожидает каких-либо назначений в самом правительстве Украины, поскольку стране нужны другие люди.
«А какой смысл его назначать, к примеру, главой офиса президента, что он будет делать? Он военный человек, сейчас на Украине большие проблемы не столько на фронте, сколько в тылу — с экономикой, энергетикой и прочим. Внутри страны у Зеленского все горит. Во власти нужны люди, которые что-то понимают в вопросах восстановления экономики, энергетики, в связях, например, с какими-то европейскими структурами. То есть люди, которые в теме», — сообщил экс-нардеп.
Он также заявил, что Залужного не будут восстанавливать и в ВСУ, так как его уход с поста главнокомандующего был «настоящим позорищем». По его словам, украинский посол в Лондоне не пользуется популярностью среди военных киевского режима.
«Залужного просто вывели из кабинета за уши, отправили в Британию, а он со всем согласился. Как к нему после такого должны в армии относиться?» — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.