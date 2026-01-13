Эксперт: что грозит учителю, назвавшему русских свиньями

«Русские — это свиньи»
В ноябре прошлого года в школе № 61 в хуторе Ленина Краснодарского края учитель математики Алигаджи Магомедов на уроке отчитывал детей за огрехи в поведении, а потом неожиданно начал оскорблять шестиклассников по национальному признаку. Педагог заявил, что чем больше он работает в школе и общается с русскими, «тем больше понимает». Сам мужчина, по-видимому, переехал в кубанскую столицу из Дагестана.
По имеющимся данным, педагог заявил следующее: «Я понимаю, почему ни один народ мира не признает русского человека. А почему? Человеческого у этих людей не существует. Русские — это свиньи! Все говорят!».
Кто-то из детей успел записать гневную тираду на диктофон. Именно благодаря этому об этом узнали родители, которые немедленно обратились к директору школы за разъяснениями и просьбой принять меры. Сначала руководство образовательного учреждения попыталось скрыть произошедшее, однако настойчивость родителей привела сперва к внутреннему расследованию, а затем и к увольнению учителя в январе 2026 года.
Материалы дела переданы в правоохранительные органы для последующей правовой оценки. Полиция проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в информационном центре ведомства. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет с возможным запретом заниматься определенным видом деятельности.
Ответственность учителя и школы
Сопредседатель движения «Образование для всех», академик и доктор педагогических наук Сергей Комков заявил в разговоре с ВФокусе Mail, что публичные действия учителя, подпадающие под статью 282 УК РФ, должны стать основанием для возбуждения уголовного дела. Он подчеркнул, что совершение такого проступка перед несовершеннолетними абсолютно недопустимо.
Если инцидент стал публичным и широко обсуждается, а по нему уже вынесено административное взыскание, это дает правоохранительным органам все основания для возбуждения уголовного дела. Действия учителя дискредитируют все педагогическое сообщество и наносят ущерб не только в эмоциональном, но и в воспитательном плане, включая сферу политического воспитания молодежи, — пояснил он.
Комков отметил, что в результате судебного решения такому учителю, вероятно, будет запрещено заниматься педагогической деятельностью. Он указал, что в подобных ситуациях важную роль всегда играет руководство школы и атмосфера внутри педагогического коллектива.
Крайне важно, чтобы педагогический коллектив и руководство школы грамотно выстроили диалог, в первую очередь, с родителями. Вопрос стоит о совместном определении границ: какие нормы поведения в школе допустимы, а какие — нет, и это касается всех — родителей, детей, педагогов и каждого участника учебно-воспитательного процесса, — заявил академик.
В качестве примера он привел методику известного учителя Михаила Щетинина, который собирал совместные собрания родителей, учеников и педагогов для открытого обсуждения острых вопросов. В его школе не было разделения на «уроки» и «воспитательную работу» — вся жизнь была единым образовательным пространством.
Особое внимание Комков уделил роли директора школы, который, по его убеждению, должен быть прежде всего педагогом-лидером, а не просто администратором.
«Я, например, в 80-е годы работал директором школы в Москве. И прекрасно знаю, что каков директор, таков будет и педагогический коллектив», — поделился он личным опытом.
Эксперт также уверен в необходимости вовлечения в диалог неформальных лидеров среди учеников. По его мнению, педагогам следует организовывать с ними встречи для обсуждения важных вопросов на равных.
«Нужно провести полноценную, серьезную беседу. Обсудить важные, принципиальные темы. При этом делать это надо по-дружески, по-товарищески, без менторства, а именно как с коллегами: общаться и разъяснять», — отметил Комков.
Он считает, что системная и последовательная работа в этом направлении — включая открытый диалог, совместное установление правил и вовлечение всех участников образовательного процесса — способна не только разрешить единичные конфликты, но и создать устойчивую, доверительную среду в школе. Такой подход, по мнению профессора, должен быть основным механизмом профилактики подобных случаев.
«Если все эти вопросы будут решены таким образом, то никогда в школе не будет больше подобного рода прецедентов. И, кстати, в такую школу никогда никто не будет приходить ни с ножами, ни с финками, ни с пистолетами. Просто надо работать с ребятами как с нормальным будущим поколением граждан нашей страны», — подытожил эксперт.