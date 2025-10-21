Эксперт: какой бомбой ВСУ могли атаковать Россию

«Я полагаю, что это бомбы американские. Например, бомбы JDAM, которые у них уже давно находятся. Их, кстати, американцы применяли в Афганистане. Это снаряд вроде наших ФАБов с управляемыми модулями планирования коррекции. Они тоже являются умными бомбами. Есть бомбы, которые непосредственно так и создавались, как управляемые бомбы без всяких комплектов типа наших ОМПК, а просто прям разработка, которая непосредственно велась в Соединенных Штатах Америки. С одной стороны, они должны иметь высокую точность, дальность где-то от 40 до 75 километров, причем, 75 — это уже модернизированные версии. Масса у них разная — от 200 с небольшим килограммов до 960 килограмм. Есть также версия управляемой авиационной бомбы — GBU-31.У Украины есть и французские бомбы», — напомнил собеседник издания.