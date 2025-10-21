Эксперт: какой бомбой ВСУ могли атаковать Россию

Украинские войска сбросили на Россию умную бомбу. Об этом сообщило Министерство обороны РФ во время брифинга о ходе специальной военной операции.
«Средствами противовоздушной обороны сбита управляемая авиационная бомба», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
При этом в Минобороны не уточнили точное наименование сбитой бомбы.
ВСУ могут использовать американские и французские умные бомбы
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов специально для ВФокусе Mail рассказал, Вооруженные силы Украины могут использовать при атаках России американские или французские умные авиационные бомбы, JDAM.
«Я полагаю, что это бомбы американские. Например, бомбы JDAM, которые у них уже давно находятся. Их, кстати, американцы применяли в Афганистане. Это снаряд вроде наших ФАБов с управляемыми модулями планирования коррекции. Они тоже являются умными бомбами. Есть бомбы, которые непосредственно так и создавались, как управляемые бомбы без всяких комплектов типа наших ОМПК, а просто прям разработка, которая непосредственно велась в Соединенных Штатах Америки. С одной стороны, они должны иметь высокую точность, дальность где-то от 40 до 75 километров, причем, 75 — это уже модернизированные версии. Масса у них разная — от 200 с небольшим килограммов до 960 килограмм. Есть также версия управляемой авиационной бомбы — GBU-31.У Украины есть и французские бомбы», — напомнил собеседник издания.
Эффективность российских ПВО
Кнутов подчеркнул, что практически ежедневно Министерство обороны РФ сообщает о сбитых умных авиационных бомбах, что демонстрирует их малую эффективность.
«Если речь идет об эффективности этих бомб, то практически ежедневно наше Минобороны сообщает, что мы сбиваем подобного рода средства поражения. Для наших систем противовоздушной обороны они являются обычной целью. Бывает, когда сбивают больше восьми», — добавил военный эксперт.
Ракетные комплексы НАТО уступают российским
При этом он отметил, что украинская сторона не может похвастаться подобными успехами, что указывает на то, что ракетные комплексы НАТО уступают российским системам ПВО.
«Мне не приходилось узнавать, что Украина сбивает наши ФАБы. И сами украинцы тоже не писали о том, что они уничтожили, допустим, ФАБ-500. Это говорит о том, что натовские ракетные комплексы работают на порядок хуже по подобным целям, чем наши ракетные комплексы», — сообщил Кнутов.