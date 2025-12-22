«На одном из участков фронта ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МОУ. Среди уничтоженных наемники из США и украинцы: Джонс Тай Вингейт, Закер Брайан Лионел, Балук Тарас Ярославович, Самсонов Максим Григорьевич», — сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что командование ВСУ продолжает использовать элитный спецназ в качестве штурмовиков. Причем, в подобных подразделениях все чаще появляются иностранные наемники.
Спецподразделения НАТО
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, информация об уничтожении групп специального назначения, состоящих из наемников, появляется постоянно. По разным данным, в рядах ВСУ находятся от 10 до 14 тысяч иностранцев из различных стран.
«Причем, как наемников-одиночек, так и организованных групп, из тех или иных специальных подразделений блока НАТО. Одиночки приезжают, чтобы заработать денег, а спецгруппы забрасывают на территорию Украины для проведения тайного рода операций, получения боевого опыта и непосредственно той информации, в которой нуждаются те структуры, которые их отправляют туда. Поэтому уничтожение очередной спецгруппы еще раз говорит о возросшем мастерстве непосредственно наших подразделений», — сказал собеседник издания.
Тайные операции элитных спецгрупп
По словам генерала, тайные операции элитных спецподразделений связаны в основном с диверсионными и психологическими задачами. При этом они также могут иметь отношение к использованию запрещенного оружия.
«Применение на поле боя биологического и химического оружия запрещено. Но эксперименты по его использованию на Украине продолжаются. Она давно уже является испытательным полигоном для НАТО, которые проверяют там различные виды оружия, в том числе химическое и биологическое», — подчеркнул Липовой.
Скрывают присутствие
Военный эксперт также добавил, что присутствие офицеров различных элитных подразделений НАТО на Украине скрывают в своих странах. Он отметил, что при их ликвидации в зоне СВО российские военнослужащие находили различную литературу, шевроны, которые указывают на их причастность именно к спецгруппам стран альянса.
«Когда эти, так называемые, действующие элитные специалисты находят свой конец на территории Украины, то их отправляют в гробах на родину. При этом в тех странах, откуда они приехали, появляется некрологи, что он внезапно скончался от остановки сердца, попал в ДТП или кирпич на голову упал. Это уже неоднократно повторялось», — сообщил эксперт.
По его словам, если элиту, так называемых, специальных войск посылают в качестве штурмовиков, то это говорит о том, что в ВСУ уже наступил кризис.
«Они уже бросают на мясные штурмы всех без разбора, в том числе и этих штучных специалистов. Чем хуже будет обстановка у ВСУ, тем больше мы будем получать подобных примеров, когда такой спецназ используют не по прямому назначению, а для того, чтобы хоть как-то продержаться на поле боя», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.