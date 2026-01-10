Эксперт: какие преступления против гражданских совершали полицейские из украинского «Белого ангела»

«Когда мы только взяли Авдеевку, местные жители нам рассказывали, что “Белый ангел” вместе с вооруженными бойцами собирали детей под эвакуацию, причем, без родителей. А потом никто не знал, куда они делись. Поэтому гражданские начали прятать детей. К примеру, маленьких перетаскивали из дома в дом в сумках. Тогда эти боевики начали пользоваться тепловизорами, чтобы искать и изымать детей. То есть помимо мародерства и других преступлений они еще причастны и к киднеппингу якобы для эвакуации. Подобное происходило и в других населенных пунктах, где орудовала эта банда», — сообщил собеседник издания.