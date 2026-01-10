Представители спецподразделения украинской полиции «Белый ангел» собирали драгоценности и телефоны на месте гибели мирных жителей в девятиэтажке, атакованной ВСУ в Красноармейске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасенного из города Сергея Гуранича.
Ранее сообщалось, что в Красноармейске из-за удара ВСУ по многоквартирному дому по наводке украинского «волонтера» Дениса Христова с позывным «Голландец» обрушились два подъезда жилого дома, в результате чего погибли девять человек.
«Через две недели после гибели людей, 28 числа, застают, я не знаю их позывных, но тоже “Белый ангел”. Они мародерствуют в четвертом доме, собирают драгоценности. И им говорят, мол, ребята, мы еще тут живем вообще-то. Они развернулись и ушли. Один из них в этот момент запихивал чей-то телефон в карман», — сказал он.
По его словам, мародеры ходили по квартирам в уцелевшей части дома, а также искали материальные ценности на месте гибели людей.
Гуранич отметил, на следующий день после визита «Белых ангелов» в этот дом прилетела еще одна ракета военных киевского режима, в результате чего пострадали два человека.
Похищали детей
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что случаи мародерства со стороны ВСУ — боевиков, наемников, представителей спецподразделений — это обычное дело на линии боевого соприкосновения. По его словам, мирное население об этом достаточно часто рассказывает. Однако помимо мародерства тот же «Белый ангел» занимался и похищениями.
«Когда мы только взяли Авдеевку, местные жители нам рассказывали, что “Белый ангел” вместе с вооруженными бойцами собирали детей под эвакуацию, причем, без родителей. А потом никто не знал, куда они делись. Поэтому гражданские начали прятать детей. К примеру, маленьких перетаскивали из дома в дом в сумках. Тогда эти боевики начали пользоваться тепловизорами, чтобы искать и изымать детей. То есть помимо мародерства и других преступлений они еще причастны и к киднеппингу якобы для эвакуации. Подобное происходило и в других населенных пунктах, где орудовала эта банда», — сообщил собеседник издания.
Угрожают убийством
Гагин отметил, что много случаев, когда подразделение «Белый ангел» и другие структуры ВСУ, угрожали мирным жителям убийством ради своего обогащения.
«Угрожая оружием, они получали все, что им нужно. Об этом, прежде всего, рассказывали гражданские, которые находятся на освобожденных территориях. Уверен, что были случаи, когда боевики ВСУ или того же “Белого ангела” лишали жизни мирных жителей ради какого-то имущества. Они же убивали гражданских и в Курской области при вторжении, и в прифронтовых районах. Наши военнослужащие очень часто находят расстрелянных мирных жителей. К этому причастны бойцы ВСУ, наемники, украинские спецслужбы», — добавил военный эксперт.
Он также добавил, что подобные случаи встречали не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу ВСУ.
«К нам поступали сообщения от жителей Херсона, Харькова, которые жаловались на то, что наемники ВСУ ведут себя с ними, как с нелюдями. То есть в случае каких-то уголовных преступлений закон на стороне либо наемника, либо боевика ВСУ, поэтому они ничего не боялись», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.