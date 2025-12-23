Даты некоторых праздников на Украине будут изменены, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы говорили с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — заявил глава киевского режима.
По его словам, «бывают плохие календарные совпадения, когда в один день с советских времен и первых лет независимости [совпадают] несколько совсем разных профессиональных дней».
При этом Зеленский не уточнил, даты каких праздников планируется изменить.
Все будут зачищать
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что абсолютно все, что напоминает о связи с Россией и Советским Союзом, будет зачищено и удалено.
«То, что остались какие-то случайности, так это просто по недосмотру, по лени, потому что больше воровали, чем чем-то занимались. Все должно быть подготовлено к тому, что если Украина и упадет под ударами российских войск, то это будет совсем другая страна, которую нужно будет перепрошивать с самого начала. Украина должна утвердиться и впредь существовать в качестве антироссия. Это их естественная задача. Те же 23 февраля и 8 марта также будут убраны. Абсолютно все праздники удалят», — сказал собеседник издания.
Он также подчеркнул, что в Киеве националисты дошли и до памятника писателю Михаилу Булгакову. Они требуют его демонтировать.
«Вы можете себе представить, какое дно поднялось и затопило эту страну. Я киевлянин и для меня нет святее человека в Киеве, чем Булгаков», — отметил политолог.
На прошлой неделе городской совет украинской столицы решил демонтировать памятник писателю. 29 марта 2024 года экспертная комиссия Института национальной памяти Украины объявила родившегося в Киеве Булгакова «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».
Внутренняя оккупация жлобьем
Скачко добавил, что на Украине идет «внутренняя оккупация жлобьем». По его словам, из 110−120 членов Киевсовета только 35 из самого Киева и Киевской области.
«Нет больше ни Киева, ни Украины, нет ничего. Есть только великий жлободром. Причем, абсолютно русофобский и антироссийский. Если там еще произойдет замещение уехавших украинцев на приехавших афроамериканцев, то все праздники и заменят на западные», — отметил политолог.
Эксперт также уточнил, что на Украине, возможно, и остались те, кто еще отмечает праздники в те даты, что были в советское время.
Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с историей Советского Союза. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией.