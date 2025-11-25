Эксперт: для каких стран запрет «Братьев-мусульман»* Трампом обернется проблемами

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио и главе минфина Скотту Бессенту рассмотреть вопрос признания структур организации «Братья-мусульмане»* террористическими в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Белый дом. В России эта организация запрещена с 2003 года.
«Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, поручающий государственному секретарю и министру финансов рассмотреть вопрос о том, следует ли признать отдельные подразделения “Братьев-мусульман”* иностранными террористическими организациями (FTO) и глобальными террористами (SDGT)», — сказано в сообщении.
Соответствующий указ предписывает Рубио и Бессенту в течение 45 дней после представления доклада предпринять действия по «признанию соответствующих подразделений FTO и SDGT, если это будет сочтено обоснованным».
Отмечается, что в первую очередь указ Трампа затрагивает структуры организации, которые действуют в Египте, Ливане и Иордании. Именно они подлежат включению в санкционные перечни с последующим применением всех предусмотренных американским законодательством ограничительных мер.
Кроме того, в указае отдельно упоминается атака палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Утверждается, что «военное крыло “Братьев-мусульман”* в Ливане» причастно к этому и другим подобным акциям. Они, по мнению Вашингтона, наносят прямой ущерб национальным интересам США.
В июле этого года сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении «Братьев-мусульман»* террористической организацией в США.
Последствия для организации
Эксперт Института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что признание «Братьев-мусульман»* террористической организацией в США, в первую очередь, будет означать серьезные последствия для «спокойного функционирования данной структуры не только в Соединенных Штатах, но и ряде западных стран». Причем, как он отметил, не во всех государствах Запада они признаны террористами.
«Это вопрос европейским филиалам данной структуры, как они будут действовать. Если на этом дело не остановится, то здесь будут очень серьезные последствия для стран, где их филиалы находятся и до сих пор функционируют. Это также очень негативный момент для палестинского сопротивления. Поскольку ХАМАС — это дочерний филиал этой структуры. Кроме того, здесь могут возникнуть определенные вопросы и для некоторых руководителей стран, учитывая их лояльность к организации. Некоторые выводят турецкую партию “Справедливости и развития” в серьезный “побег” из общего братского дерева. Могут возникнуть вопросы к некоторым катарским фондам. Все будет зависеть от того, какие действия дальше предпримет Трамп», — сказал собеседник издания.
По мнению эксперта, соответствующий указ может положительно отразиться на ситуацию по борьбе с джихадистскими и радикальными исламистскими группировками. В этой связи, по его словам, может «открыться дополнительное поле для сотрудничества российских и американских спецслужб по борьбе с данным движением».
Давление на Эрдогана
Балмасов предположил, что данные действия Трампа могут «обломать какие-то финансовые потоки». Кроме того, глава Белого дома может воспользоваться ситуацией для того, чтобы надавить на некоторых лидеров стран.
«Возможно, Трамп попытается применить это даже против Турции — создать неприятности для финансовых и политических кругов. Причем, подобное он может сделать и в отношении других стран, к примеру, Катару, который, как и турецкая республика, до недавнего времени лояльно относился к ХАМАС и к другим дочерним структурам “Братьев-мусульман”*. Здесь, конечно, есть вопросы, будет ли Трамп считать турецкую партию “Справедливости и развития” ответвлением организации, каким образом будет относиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Президент США может надавить на него с целью добиться его повиновения, так как турецкий лидер давным-давно показывает чрезмерную самостоятельность», — считает эксперт.
Кроме того, он заявил, что соответствующий указ могут положительно воспринять в Египте, который сам активно борется против «Братьев-мусульман»*. Политолог отметил, что для режима президента страны Абдула-Фаттаха Ас-Сиси данная структура является «кровным врагом».
«В Ливане эта структура была не так сильна. Поэтому, я думаю, что все-таки последствия будут для тех стран, где она до сих пор есть — Европа, Катар и Турция», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
*Запрещенная в РФ террористическая организация