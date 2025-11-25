Эксперт: для каких стран запрет «Братьев-мусульман»* Трампом обернется проблемами

«Это вопрос европейским филиалам данной структуры, как они будут действовать. Если на этом дело не остановится, то здесь будут очень серьезные последствия для стран, где их филиалы находятся и до сих пор функционируют. Это также очень негативный момент для палестинского сопротивления. Поскольку ХАМАС — это дочерний филиал этой структуры. Кроме того, здесь могут возникнуть определенные вопросы и для некоторых руководителей стран, учитывая их лояльность к организации. Некоторые выводят турецкую партию “Справедливости и развития” в серьезный “побег” из общего братского дерева. Могут возникнуть вопросы к некоторым катарским фондам. Все будет зависеть от того, какие действия дальше предпримет Трамп», — сказал собеседник издания.