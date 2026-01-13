Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: какие последствия ожидают Киев после просрочки многомиллионного платежа МВФ

Украина просрочила многомиллионную выплату Международному валютному фонду, следует из платежного графика МВФ, проанализированного РИА Новости. Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев специально для ВФокусе Mail рассказал, какие последствия теперь ожидают Киев.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Срок истек в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев должен был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, которые предоставили через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран — участниц фонда.

Согласно официальному курсу на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара, из-за чего сумма платежа Киева составляет порядка 171,9 миллиона долларов.

Согласно графику, следующий платеж Киев должен внести 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В феврале-апреле Украине предстоит еще несколько крупных выплат по кредитам.

Черная дыра

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что властные европейские группировки на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался. По его словам, идет очень серьезное давление сверху через бюрократические структуры, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других на национальные правительства, чтобы они отказывались от каких-то социальных программ, выплат, льгот и субсидий, чтобы эти деньги шли на поддержку Украины.

«У них нет денег, которые они свободно могут собрать. Раньше, они как мантру повторяли, что нужно забрать российские активы России и их потратить. Однако им не дали это сделать юридически. Это означает то, что у Киева нет денег для того, чтобы обслуживать кредитные линии, предоставленные МВФ. На Украине сейчас черная дыра, учитывая кризисную ситуацию с экономикой. Без внешней подпитки украинская машина существовать не может», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что для того, чтобы обслуживать данный кредит, Украине необходимо брать новый, если, конечно, кто-то ей его даст. При этом дальше будет развиваться аналогичная ситуация, поскольку новые кредитные обязательства так же нечем будет покрывать, из-за чего придется брать снова в долг.

«Это такая просто огромная черная финансовая дыра, которая засасывает и затягивает все и вся», — подчеркнул эксперт.

Могут простить

Селезнев добавил, что в отношении Украины за просрочки платежей МВФ не будет никаких санкций. Он пояснил, что тот, кто дает Киеву деньги, заинтересован в том, чтобы «это шоу продолжалось».

«Поэтому как дали, так и предоставят разного рода отсрочки или еще какую-либо помощь. Могут также просто списать этот долг. Деньги будут изыскивать, забирать у простых европейцев. Кроме того, условно говоря, Европа может заменить Владимира Зеленского на какую-то новую фигуру, а затем списать все прежние долги. При этом сказать, что это было при прошлом коррумпированном руководстве, а теперь у Украины оно другое, поэтому под какие-то новые условия и обещания могут дать новые кредиты», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

Узнать больше по теме
Международный валютный фонд (МВФ): не просто мировой кредитор, а финансовый врач планеты
Международный валютный фонд (МВФ) — это крупнейшая организация, которая помогает странам справляться с экономическими кризисами. Представьте мировую экономику как огромное тело, где каждая страна — орган: если один «заболевает», страдает все. В такой ситуации МВФ становится и «скорой помощью», выдавая срочный кредит, и врачом-терапевтом, назначающим курс лечения через реформы. Его решения не всегда приятны, но именно они часто спасают мировую систему от коллапса. В статье простыми словами разберем, что это за организация, как она работает и почему ее одновременно уважают и критикуют.
Читать дальше