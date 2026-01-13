Срок истек в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев должен был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, которые предоставили через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран — участниц фонда.
Согласно официальному курсу на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара, из-за чего сумма платежа Киева составляет порядка 171,9 миллиона долларов.
Согласно графику, следующий платеж Киев должен внести 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В феврале-апреле Украине предстоит еще несколько крупных выплат по кредитам.
Черная дыра
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что властные европейские группировки на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался. По его словам, идет очень серьезное давление сверху через бюрократические структуры, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других на национальные правительства, чтобы они отказывались от каких-то социальных программ, выплат, льгот и субсидий, чтобы эти деньги шли на поддержку Украины.
«У них нет денег, которые они свободно могут собрать. Раньше, они как мантру повторяли, что нужно забрать российские активы России и их потратить. Однако им не дали это сделать юридически. Это означает то, что у Киева нет денег для того, чтобы обслуживать кредитные линии, предоставленные МВФ. На Украине сейчас черная дыра, учитывая кризисную ситуацию с экономикой. Без внешней подпитки украинская машина существовать не может», — сказал собеседник издания.
Он пояснил, что для того, чтобы обслуживать данный кредит, Украине необходимо брать новый, если, конечно, кто-то ей его даст. При этом дальше будет развиваться аналогичная ситуация, поскольку новые кредитные обязательства так же нечем будет покрывать, из-за чего придется брать снова в долг.
«Это такая просто огромная черная финансовая дыра, которая засасывает и затягивает все и вся», — подчеркнул эксперт.
Могут простить
Селезнев добавил, что в отношении Украины за просрочки платежей МВФ не будет никаких санкций. Он пояснил, что тот, кто дает Киеву деньги, заинтересован в том, чтобы «это шоу продолжалось».
«Поэтому как дали, так и предоставят разного рода отсрочки или еще какую-либо помощь. Могут также просто списать этот долг. Деньги будут изыскивать, забирать у простых европейцев. Кроме того, условно говоря, Европа может заменить Владимира Зеленского на какую-то новую фигуру, а затем списать все прежние долги. При этом сказать, что это было при прошлом коррумпированном руководстве, а теперь у Украины оно другое, поэтому под какие-то новые условия и обещания могут дать новые кредиты», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.