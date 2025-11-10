Эксперт: какие последствия грозят Украине из-за раскола Европы по «Северным потокам»

Результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северного потока» раскалывают Европу, грозя подрывом поддержки Украины, которую в Германии считают ответственной за произошедшее. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Газета отметила, что любое судебное слушание «еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО».
По словам источников, в ФРГ полиция, прокуратура и другие лица, которые в курсе произошедшего, выстроили дело против Украины. Воссоздана четкая картина того, как украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством действующего посла в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи властями Германии ордеров на арест «трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников». По данным источников, задачей диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти, а также подрыв ее экономических связей с Берлином.
Раскол в Европе
Политолог Василий Вакаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в Европе действительно есть раскол. По его словам, Польша говорит, что подрыв «Северных потоков», возможно, осуществили украинцы и если это так, то «они герои, так как идут боевые действия». При этом есть позиция и официального Брюсселя, который, как уточнил эксперт, ни разу не сообщала о требованиях в выдаче исполнителей взрывов.
«Есть позиция скандинавских стран, которые отказались проводить расследование. Это раскол именно в позиции — кто взорвал газопроводы. Даже в Германии говорят, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель виновата в том, что вообще дала добро на строительство “Северных потоков”. Поэтому, безусловно, раскол в Европе есть по этой теме», — сказал собеседник издания.
Финансирование ВСУ под угрозой
При этом Вакаров отметил, что это не связано с финансированием Украины. По его словам, в Европе никто не видит победы на поле боя, а второе — Евросоюз не хочет самостоятельно принимать участие в финансировании боевых действий на Украине без США.
«Помимо Бельгии также и Франция, и Италия выступают против в выдаче кредита под обеспечение будущей “победы” Украины или репарации. Они не верят в то, что Украина победит, а Россия проиграет. Поэтому если бы была вера в это, то, конечно, деньги бы нашлись. Сейчас же продолжается поддержка Киева, которая была принята Европой еще в прошлом году. При этом в бюджет Украины на следующий год заложены средства, но они ничем не подкреплены. То есть еще пару месяцев будет идти помощь по инерции, а потом что», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.