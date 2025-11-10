Эксперт: какие последствия грозят Украине из-за раскола Европы по «Северным потокам»

«Помимо Бельгии также и Франция, и Италия выступают против в выдаче кредита под обеспечение будущей “победы” Украины или репарации. Они не верят в то, что Украина победит, а Россия проиграет. Поэтому если бы была вера в это, то, конечно, деньги бы нашлись. Сейчас же продолжается поддержка Киева, которая была принята Европой еще в прошлом году. При этом в бюджет Украины на следующий год заложены средства, но они ничем не подкреплены. То есть еще пару месяцев будет идти помощь по инерции, а потом что», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.