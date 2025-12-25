Эксперт: какие области Украины могут стать буферной зоной, чтобы остановить удары ВСУ

Гуманитарный конвой из Дагестана подвергся вражескому обстрелу с применением беспилотников на приграничных территориях, в результате чего погибли трое человека. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика, один из них по пути остановился на ремонт. Другую «Газель» и легковой автомобиль подверглись атаке БПЛА.
«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев, и двое представителей общественной организации “Самооборона” Али и Мурад», — сказано в сообщении.
По словам Меликова, еще один сопровождающий-общественник с ранениями доставлен в больницу, за его здоровье борются врачи. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По данным Telegram-канала SHOT, это произошло в Белгородской области.
По всем подряд
Член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов прокомментировал ВФокусе Mail, что ВСУ запускали беспилотник по автомобилю гуманитарной помощи с территории Украины — областей, которые находятся под контролем военных киевского режима.
«Это, несомненно, очередной гнусный проступок со стороны украинских бандформирований. Хочется надеяться, что наши подразделения, которые дислоцируются в данном районе — Белгородской и Курской областях — дадут достойный ответ за гибель ребят из Дагестана. ВСУ наносят удары по всем подряд, не выбирая определенных целей, потому что именно так поступают неонацисты. При этом они прекрасно понимают, что это гражданские люди, а не военные», — сказал собеседник издания.
Создание буферной зоны
По словам Сыртланова, для того, чтобы удары военных киевского режима по приграничным территориям России прекратились, необходимо продолжать увеличивать буферную зону. Он отметил, что российские войска как раз работают в данном направлении.
«Вооруженные силы России работают над этим и в Сумской, и в Харьковской областях. Также туда было бы неплохо добавить, конечно, еще Черниговскую область. Думаю, в планах у военно-политического руководства Российской Федерации это есть», — подчеркнул военный эксперт.
Полковник добавил, что ВСУ ничего не добьются подобными ударами по гуманитарным миссиям, поскольку Россия продолжит выполнять задачи в зоне спецоперации.
Ранее из-за ударов беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, еще один погиб. БПЛА влетел в автомобиль, пострадали двое мужчин, один из них позже скончался. Другой дрон сдетонировал и ранил женщину и 13-летнего мальчика.