Эксперт: какие области Украины могут стать буферной зоной, чтобы остановить удары ВСУ

«Это, несомненно, очередной гнусный проступок со стороны украинских бандформирований. Хочется надеяться, что наши подразделения, которые дислоцируются в данном районе — Белгородской и Курской областях — дадут достойный ответ за гибель ребят из Дагестана. ВСУ наносят удары по всем подряд, не выбирая определенных целей, потому что именно так поступают неонацисты. При этом они прекрасно понимают, что это гражданские люди, а не военные», — сказал собеседник издания.