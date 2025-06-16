Эксперт: какие новые налоги грозят физлицам

Если на карту приходят деньги и вы можете конкретно объяснить, что это подарок от друзей или прислали родители, например, платить налоги не придется. Но есть нюанс (!) — если вдруг налоговый орган когда-нибудь заинтересуется такими переводами, лучше иметь доказательство их безвозмездного характера. Например, в назначении платежа лучше написать о том, что это подарок. Например: «от мамы», «подарок от Ивана Ивановича», «с днем рождения!» и пр. Еще вариант. Он касается крупных сумм, (к примеру, миллиона). В таком случае желательно иметь документ о том, что конкретный гражданин добровольно подарил вам эти деньги (договор дарения).