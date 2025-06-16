Эксперт: какие новые налоги грозят физлицам

Нависла ли налоговая угроза над обычными гражданами, выясняла редакция Вфокусе.Mail.ru.
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Сегодня в России насчитывается 142 миллиона физических лиц. У многих имеются не один, и не два счета в различных банках. На данный момент, налоговые органы не могут автоматически заглянуть в каждый счет, каждого гражданина и посмотреть сколько конкретный человек получает денег и от кого. Иная история у индивидуальных предпринимателей или тех, кто является юридическим лицом. В этом случае, да. Налоговая нажатием одной кнопки, получает доступ ко всей банковской информации.
По словам Марины Жировой, доцента, кандидата юридических наук, налогового консультанта, старшего партнера адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» физическим лицам пока не стоит впадать в панику.
«В социальных сетях разгоняют истерику, совершенно не сообщая, что в налоговом законодательстве в отношении физлиц кардинально ничего не поменялось, — рассказывает специалист, — Но, меняется практика, меняются инструменты, которые использует налоговая.».
«Налоговый орган действительно может получить доступ к вашим данным, к вашей выписке по вашему личному счету, но исключительно в рамках налоговой проверки. — объясняет Марина Жирова, — Это может быть либо камеральная, либо выездная проверка, физического лица. И для получения разрешения на доступ к личным счетам физлиц налоговикам нужно получить разрешение вышестоящего органа».
По словам специалиста, налоговая может начать проверять ваши доходы в следующих случаях:
— если вы сдали декларацию 3НДФЛ, и хотите попросить налоговый вычет за ипотеку, фитнес и пр.;
— если вы продали недвижимость или транспортные средства;
— если вы являетесь самозанятым;
— если налоговая проверяет декларацию ИП, она обязательно проверит и личные счета предпринимателя. Потому что у нас ИП и физическое лицо — не разделяются.
Все вышеперечисленные ситуации относятся к так называемым камеральным проверкам — когда налоговая проверяет конкретный период (как правило, год). Выездные проверки (за 3 года) в отношении физических лиц — это редчайшая ситуация, которая на практике происходит только в тех случаях, если гражданин оказывается владельцем крупного бизнеса, и налоговая ищет, куда «утекли деньги». Для обычных физических лиц выездные проверки практически никогда не проводятся.
Крупные суммы и подарки
Благотворительность, денежные подарки от родственников и близких, сборы денег родительскими комитетами в школах и детских садах — это все большие перемещения иногда приличных сумм. Как быть с такими деньгами? Не посчитает ли орган нужным обложить эти деньги налогом?
«Все что приходит на карту безвозмездно в качестве дарения, налогом не облагается, даже если это дарение не от вашего родственника, а просто вообще постороннего человека». — объясняет налоговый консультант.
Если на карту приходят деньги и вы можете конкретно объяснить, что это подарок от друзей или прислали родители, например, платить налоги не придется. Но есть нюанс (!) — если вдруг налоговый орган когда-нибудь заинтересуется такими переводами, лучше иметь доказательство их безвозмездного характера. Например, в назначении платежа лучше написать о том, что это подарок. Например: «от мамы», «подарок от Ивана Ивановича», «с днем рождения!» и пр. Еще вариант. Он касается крупных сумм, (к примеру, миллиона). В таком случае желательно иметь документ о том, что конкретный гражданин добровольно подарил вам эти деньги (договор дарения).
«Перечисления, которые носят безвозмездный характер, не облагаются НДФЛ, — рассказывает Марина Жирова, — Если вдруг налоговый орган все-таки заинтересуется вашими поступлениями, вам будет предоставлена возможность объяснить, откуда пришли деньги. Такого чтобы орган сразу обложил налогом — такого не будет. Вам дадут объяснить происхождение финансов».
То же самое касается займа — если вы сможете объяснить, что деньги поступили на карту в качестве возврата или выдачи займа, налогом подобные перечисления не облагаются (здесь также в помощь назначение платежа или расписка).
Другое дело, если гражданин по факту занимается предпринимательской деятельностью — например, оказывает услуги или продает товары, и получает регулярные многочисленные переводы на карту, которые невозможно объяснить «дарением» или «займом». Такие доходы должны облагаться налогом, поскольку, по сути, получены от предпринимательской деятельности. Но — как говорит Марина Жирова, опять же — без паники. Сейчас (пока) налоговикам не до массовых проверок переводов на карты физических лиц.
Деньги и будущее
Иными словами — в нынешнем, 2025 году жителям России не стоит боятся внезапных выставлений налоговых требований. Сегодня для физлиц больше неприятностей могут доставить банки, которые в рамках закона 115 ФЗ, (Федеральный закон от 7.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Прим. Ред.).
Банки чаще блокируют счета при наличии большого количества транзакций, если человек не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Но это сегодня. Но завтра уже может все изменится.
По словам Марины Жировой, сейчас программное обеспечение налоговой не настроено, на то, чтобы проверять повально все счета граждан. Поэтому поддаваться панике не стоит. Но это не значит, что в обозримом будущем налоговый орган не пойдет по пути дальнейшего развития. Ведь фискальные службы развиваются семимильными шагами, и сегодня налоговая — самая крутая IT — организация в стране. И то, что остается в тени сегодня, станет очевидным завтра.
Кристина Важенина