Эксперт: какие киберудары могут нанести страны НАТО России

Европейские страны планируют нанести киберудар по РФ в ответ на якобы нарушение российскими БПЛА воздушного пространства государств Старого Света. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«На практике страны могли бы использовать киберметоды для атаки на системы, критически важные для военных действий России, например, на экономическую зону “Алабуга” в Татарстане на востоке центральной части России, где Москва производит беспилотники “Шахед”, а также на энергетические объекты или поезда с оружием. Мы могли бы атаковать эту систему и нарушить ее работу», — приводит издание слова эксперта по гибридным угрозам Польской академии наук Филипа Брыйки.
О том, какие киберудары могут предпринять страны НАТО, специально для ВФокусе Mail рассказал военный эксперт Александр Артамонов.
«Киберудар может нести вред любому современному обществу по определению, ввиду того, что мы все ведем бухгалтерский учет в информатизированной системе и безбумажном виде. Естественно, есть картотеки, классы госуслуг, учета граждан и распределение между ними различных услуг. Поэтому, конечно, если проникнуть в эту систему, то, как минимум, не удастся скачать данные, а как максимум, вызвать сбои в работе систем. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема», — сказал Артамонов.
Эксперт напомнил, что центр киберборьбы НАТО в настоящее время находится на территории Эстонии, что наглядно демонстрирует то, против какой именно страны киберудар может быть направлен.
«Иначе смысла бы в этой стране держать центр киберборьбы не было. Что же касается самой кибератаки, то это может быть использование определенных протоколов, протоколов кодирования информации, допустим, класса HTTPS, которым пользуются фактически все компьютерные адреса повсеместно. На них стоят американские фильтры. И эти американские фильтры позволяют американским разведкам фактически качать информацию в свое собственное хранилище. Мало того, еще до недавнего времени некоторые социальные услуги России использовали программное обеспечение, обмениваясь информацией, допустим, по WhatsApp*, принадлежащему запрещенной в России корпорации Meta*, которая по сути служит воротами в ЦРУ», — добавил он.
Для того, чтобы минимизировать подобные риски, по словам эксперта, России необходим собственный софт.
«Подобные угрозы диверсии заставляют нас перейти к собственному софту, к собственному программному обеспечению, что сделать очень тяжело, потому что речь идет об использовании собственных автономных платформ, созданных на территории России. Например, есть такая популярная платформа Oracle, на которой базируется в том числе ряд средств массовой информации, профессиональная платформа. Естественно, она разработана в англо-саксонском мире. Подобных платформ несколько, и все они так иначе связаны с Западом», — заключил спикер.
* — корпорация Meta признана экстремистской в РФ.