Эксперт: какие киберудары могут нанести страны НАТО России

«Иначе смысла бы в этой стране держать центр киберборьбы не было. Что же касается самой кибератаки, то это может быть использование определенных протоколов, протоколов кодирования информации, допустим, класса HTTPS, которым пользуются фактически все компьютерные адреса повсеместно. На них стоят американские фильтры. И эти американские фильтры позволяют американским разведкам фактически качать информацию в свое собственное хранилище. Мало того, еще до недавнего времени некоторые социальные услуги России использовали программное обеспечение, обмениваясь информацией, допустим, по WhatsApp*, принадлежащему запрещенной в России корпорации Meta*, которая по сути служит воротами в ЦРУ», — добавил он.