Эксперт: какая судьба уготована ЗАЭС и почему ее могут решить без Киева

В обход Киева
На недавней закрытой встрече с российскими бизнесменами президент Владимир Путин сделал неожиданное заявление, проливающее свет на закрытые переговоры с США о судьбе Запорожской АЭС. По его словам, дискуссии вышли за рамки вопросов безопасности и контроля и ушли в область конкретных экономических проектов, которые могут переформатировать энергетическую карту региона. В центре обсуждения два американских предложения: использование мощностей станции для майнинга криптовалют и организация поставок электроэнергии на Украину. При этом Киев, судя по всему, в эти планы не включен — речь идет о потенциальном российско-американском управлении ключевым энергообъектом в регионе.
Запорожская АЭС — не просто стратегический актив, а крупнейшая атомная станция в Европе с гигантскими энергетическими мощностями. Как подтвердили «Ъ» представители отдела по коммуникациям ЗАЭС, чисто технически ее потенциала хватит не только для обеспечения населения и критической инфраструктуры, но и для питания энергозатратных производств, таких как масштабные майнинговые фермы.
Именно это, считает Путин, и привлекло внимание американской стороны. Майнинг криптовалют требует колоссальных и, что критически важно, стабильных объемов дешевой электроэнергии. ЗАЭС, находясь под охраной и контролем, могла бы стать идеальной площадкой для такого «цифрового месторождения». Для США это возможность получить доступ к практически неограниченному энергоресурсу с минимальными капитальными вложениями, но с высокой нормой прибыли. С геополитической точки зрения, это также способ де-факто легитимизировать свое присутствие и влияние на территории, контролируемой Россией, превратив конфликтный актив в совместное коммерческое предприятие.
Второй пункт в американской повестке — поставки электроэнергии с ЗАЭС непосредственно на Украину. На первый взгляд, это выглядит как гуманитарная или стабилизационная инициатива. Однако, как следует из контекста встречи, этот вопрос тесно связан с экономикой и будущим послевоенного устройства. Украина, чья энергосистема серьезно повреждена, в обозримой перспективе будет зависеть от внешней финансовой помощи. Таким образом, вопрос о поставках упирается в проблему платежеспособности: кто будет оплачивать эту энергию — бюджеты ЕС и МВФ или сам Киев, и по каким — политическим или рыночным — тарифам? Для России же такие поставки могли бы стать каналом для получения валютной выручки и поддержания определенного уровня экономического взаимодействия, но одновременно и источником постоянных трений по ценообразованию.
Судьба атомной станции
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с ВФокусе Mail назвал последний план главы киевского режима Владимира Зеленского «не согласованным с Вашингтоном документом, а серьезно модифицированным вариантом, который отражает исключительно хотелки Киева». Ранее на этой неделе был опубликован новый план мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов. Согласно ему, стороны уже обсуждали совместную эксплуатацию ЗАЭС Украиной, США и Россией под патронажем Вашингтона. При этом глава киевского режима настаивает на управлении объектом без участия России.
Эксперт пояснил, что в основе этих устремлений лежат нереалистичные «мечты о каком-то там украинском контроле» над станцией. При этом Кашин четко обозначил российскую красную линию: «Россия ни на какой контроль Украины над Запорожской АЭС не пойдет».
По его мнению, пространство для маневра все же существует — Москва теоретически готова обсуждать поставки электроэнергии на Украину и даже совместную с американцами эксплуатацию объекта, что и создает основное противоречие, которое еще предстоит разрешить.
Говоря о возможных моделях использования ЗАЭС, Кашин противопоставил два сценария. Первый, предполагающий создание российско-американского совместного предприятия для майнинга криптовалют, он описал как крайне выгодный для США бизнес-проект, где американская сторона, обеспечивая «политическую крышу», могла бы буквально «класть себе в карман деньги» без каких-либо вложений, превратив станцию в «золотое дно» для «правильных людей».
Второй сценарий — гуманитарные поставки электроэнергии на Украину — выглядит в его изложении гораздо более проблемным из-за вопроса платежеспособности Киева и неизбежно политизированных переговоров о цене.
«С точки зрения российских интересов, гораздо предпочтительнее использовать мощность Запорожской АЭС для таких проектов, как майнинг криптовалют, чем направлять эту энергию на восстановление Украины. Вся эта ситуация раскрывает потенциальную сделку: за внешне прагматичной бизнес-идеей для США и России скрывается та реальность, где будущее стратегического украинского актива может быть определено без участия Киева», — пояснил он.