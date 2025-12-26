Эксперт: какая судьба уготована ЗАЭС и почему ее могут решить без Киева

Второй пункт в американской повестке — поставки электроэнергии с ЗАЭС непосредственно на Украину. На первый взгляд, это выглядит как гуманитарная или стабилизационная инициатива. Однако, как следует из контекста встречи, этот вопрос тесно связан с экономикой и будущим послевоенного устройства. Украина, чья энергосистема серьезно повреждена, в обозримой перспективе будет зависеть от внешней финансовой помощи. Таким образом, вопрос о поставках упирается в проблему платежеспособности: кто будет оплачивать эту энергию — бюджеты ЕС и МВФ или сам Киев, и по каким — политическим или рыночным — тарифам? Для России же такие поставки могли бы стать каналом для получения валютной выручки и поддержания определенного уровня экономического взаимодействия, но одновременно и источником постоянных трений по ценообразованию.