Эксперт: какая страна может поставить ядерное оружие Финляндии и как ответит Россия

Власти Финляндии тайно рассматривают возможность размещения на территории страны ядерного оружия. Об этом ТАСС рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, отметив, что отношения между Москвой и Хельсинки находятся «на самом низком уровне за всю историю».
«Отношения не улучшатся в ближайшее время, до следующих парламентских выборов, где что-то может измениться, но, вероятно, ненамного. Я не думаю, что есть какая-либо вероятность того, что отношения смогут вернуться на довоенный уровень, по крайней мере, при нынешнем мышлении и пропаганде в средствах массовой информации. Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия. Президент [Александр] Стубб некоторое время назад заявил, что Финляндия может разместить ядерное оружие, поскольку теперь является полноправным членом НАТО», — сказал он.
По его словам, в Финляндии существует мнение, что страна находится в состоянии войны с Россией. Мема отметил, что с тех пор, как финны вступили в НАТО, отношения двух государств начали ухудшаться из-за ненавистнической риторики в адрес Москвы.
«Санкции и антироссийские настроения никогда еще не были так сильны в истории. Удивительно, как большинство людей становятся жертвами пропаганды разжигателей войны, в то время как хорошо образованные финны не поддались на этот нарратив ненависти к России, а продолжают придерживаться исторически нейтрального взгляда на происходящее на международной арене и оценивать исторические события с позиций справедливости и критики», — добавил он.
Ядерное оружие может направить Франция
Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Франция и Великобритания номинально располагают своим ядерным оружием, а у части европейских стран — американское.
«Ряд стран — Финляндия, Прибалтика, Польша — активно хотят получить ядерное оружие. Причем не важно, чье оно будет. Но здесь есть ряд проблем — кто это оружие будет применять? То есть на основании тех договоров, которые существуют у американцев с некоторыми странами Европы, эти государства только хранят ядерное оружие. Другими словами, они не имеют права его применять без разрешения США. При этом со стороны Вашингтона были попытки подорвать стабильность, на что Москва ответила размещением ядерного оружия на территории Белоруссии. Я не думаю, что администрация президента США Дональда Трампа готова полностью рушить мировые порядки, идя на откровенные риски, чтобы размещать такое вооружение в нестабильных европейских странах, к которым относится и Финляндия», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что есть Франция, которая уже высказывалась, что если американцы размещают свое ядерное оружие, то и Париж может.
«У французов именно свое полноценное ядерное оружие, в отличие от Великобритании. На данном треке Франция, понимая, что ей нужно постелить какие-то полянки, может пойти на такое заигрывание. Но здесь нужно понимать, что Франция — далеко не рискованная страна, она не готова блефовать всем своим капиталом», — добавил военный эксперт.
Ответ России
Орлов подчеркнул, что Финляндия для России сейчас является враждебным направлением. Он пояснил, что действующая финская власть сделала ставку на враждебность по отношению к Москве.
«Сейчас там уже появляются передовые базы развертывания НАТО. По этой причине у нас формируется Ленинградский военный округ. Мы понимаем, что там необходимо разворачивать полноценную фронтовую группировку. Если Финляндия продолжит попытки милитаризации, в том числе ядерной, то Россия, видимо, будет вынуждена разместить ракеты средней и меньшей дальности, чтобы в случае необходимости нанести по финскому государству ядерный удар», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.