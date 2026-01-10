Эксперт: какая страна может поставить ядерное оружие Финляндии и как ответит Россия

«Ряд стран — Финляндия, Прибалтика, Польша — активно хотят получить ядерное оружие. Причем не важно, чье оно будет. Но здесь есть ряд проблем — кто это оружие будет применять? То есть на основании тех договоров, которые существуют у американцев с некоторыми странами Европы, эти государства только хранят ядерное оружие. Другими словами, они не имеют права его применять без разрешения США. При этом со стороны Вашингтона были попытки подорвать стабильность, на что Москва ответила размещением ядерного оружия на территории Белоруссии. Я не думаю, что администрация президента США Дональда Трампа готова полностью рушить мировые порядки, идя на откровенные риски, чтобы размещать такое вооружение в нестабильных европейских странах, к которым относится и Финляндия», — сказал собеседник издания.