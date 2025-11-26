Эксперт назвал неожиданное место запуска дронов ВСУ по Чувашии

«Они начинают летать все ниже и ниже для того, чтобы их наши системы противовоздушной обороны не уничтожали. Беспилотные аппараты ВСУ, летя на низкой высоте, фактически прикрываются гражданскими объектами. Они рассчитывают на то, что операторы комплексов ПВО не будут их поражать, чтобы не нанести ущерб мирному населению. Поэтому украинские дроны летают над федеральными трассами, прикрываясь автомобилями, низко над домами в населенных пунктах. Однако можно с уверенностью сказать, что наша ПВО становится все эффективнее», — отметил эксперт.