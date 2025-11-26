Эксперт назвал неожиданное место запуска дронов ВСУ по Чувашии

Этой ночью, 26 ноября, ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов, в том числе и Чувашию. В Чебоксарах прозвучало несколько взрывов, сообщается также и о пострадавших.
По информации СМИ, один из беспилотников ВСУ ударил по 12-этажному многоквартирному дому. Местные жители заявили журналистам, что в результате атаки пострадали квартиры на верхних этажах, в них выбиты стекла и оконные рамы. Часть обломков упала на парковку и повредила автомобили.
Губернатор Республики Чувашия Олег Николаев подтвердил массированную беспилотную атаку ВСУ. По его словам, жертв в результате инцидента нет, так как экстренные службы сработали быстро и профессионально. При этом есть пострадавшие — двое человек, один из которых подросток. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Николаев также отметил, что дроны ВСУ повредили еще один дом. Однако сейчас ситуация в регионе находится под контролем, а угроза атаки отсутствует.
Данные Минобороны
Министерство обороны России сообщило, что над регионами страны за прошедшую ночь было сбито 33 украинских беспилотника: 13 — в Белгородской области, 10 — в Воронежской, 5 — над Черным морем, 4 — в Липецкой области, 1 — над Брянской областью.
Дроны ВСУ могли взлетать из самой Чувашии
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что ВСУ могли запускать беспилотники с территории Украины. Затем, по словам эксперта, они могли приземляться в России, дозаправляться и уже после атаковать российский регион. Кроме того, он предположил, что дроны также могли вылететь с территории Казахстана.
«У Казахстана нет технологий для того, чтобы можно было контролировать воздушное пространство на незаконное использование беспилотных аппаратов. При этом от территории соседнего государства до Чувашии порядка 600 километров. Также можно рассмотреть третью гипотезу, что беспилотники ВСУ, которые атаковали Чебоксары, могли запускаться где-то непосредственно из самой Чувашии. Они могли стартовать где-то в радиусе 200 километров от этого объекта», — сказал собеседник издания.
Прикрываются жилыми домами
Кондратьев подчеркнул, что украинские беспилотные комплексы стали все чаще летать на низких высотах, из-за чего они и бьют по жилым домам.
«Они начинают летать все ниже и ниже для того, чтобы их наши системы противовоздушной обороны не уничтожали. Беспилотные аппараты ВСУ, летя на низкой высоте, фактически прикрываются гражданскими объектами. Они рассчитывают на то, что операторы комплексов ПВО не будут их поражать, чтобы не нанести ущерб мирному населению. Поэтому украинские дроны летают над федеральными трассами, прикрываясь автомобилями, низко над домами в населенных пунктах. Однако можно с уверенностью сказать, что наша ПВО становится все эффективнее», — отметил эксперт.
Он также добавил, что у ВСУ постоянно появляются новые модели беспилотников и совершенствуются уже имеющиеся. Причем определенные типы БПЛА служат для своих целей и задач. При этом российские системы ПВО продолжают эффективно справляться со всеми дронами военных киевского режима, отметил Кондратьев.