Эксперт: как задержка поставок американского оружия для НАТО повлияет на ВСУ

«У нас есть возможность для подавления самой системы ПВО. Потому что если мы знаем, где расположены комплексы, они без ракет, то мы их можем спокойно атаковать и быть уверенными в их уничтожении. Поэтому я полагаю, что для киевского режима это крайне тяжелая ситуация», — добавил военный эксперт.