Эксперт: как задержка поставок американского оружия для НАТО повлияет на ВСУ

Поставки американского вооружения союзникам по НАТО, в том числе для возможной передачи Украине, были задержаны из-за шатдауна в Соединенных Штатах. Об этом сообщил портал Axios.
По оценкам Госдепартамента, произошла задержка экспорта оружия более чем на 5 млрд долларов.
«Это по-настоящему наносит ущерб нашим союзникам и партнерам, а также возможностям американской промышленности доставлять большую часть этой важнейшей техники за границу», — заявил сотрудник Госдепа.
По словам источника издания, затронуты были, в частности, поставки оружия Дании, Хорватии и Польше, включая ракеты AMRAAM, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы противоракетной обороны Aegis.
Портал отметил, что куда именно это вооружение должно было в итоге поступить — неизвестно. Однако союзники Вашингтона по НАТО часто передают его в качестве помощи Киеву.
«Демократы задерживают продажи важнейших вооружений, в том числе нашим союзникам по НАТО, это наносит ущерб американской промышленной базе и угрожает безопасности наших партнеров», — отметил замглавы пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.
Недополучает большое количество ракет
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Вооруженные силы Украины сейчас недополучают большое количество ракет, из-за чего они не могут защищать военно-промышленный комплекс страны.
«Мало того, что у Украины взломана система ПВО, так еще им не хватает и ракет для них. Сейчас украинские силы противовоздушной обороны недополучают большое количество ракет. Из-за этого Украина практически не противодействует ударам Вооруженных сил России по военно-промышленному комплексу, объектам энергетики киевского режима, которые используются в военных целях», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что нехватка ракет для ПВО также позволяет российским войскам подавлять украинскую систему противовоздушной обороны.
«У нас есть возможность для подавления самой системы ПВО. Потому что если мы знаем, где расположены комплексы, они без ракет, то мы их можем спокойно атаковать и быть уверенными в их уничтожении. Поэтому я полагаю, что для киевского режима это крайне тяжелая ситуация», — добавил военный эксперт.
Европа не в силах помочь
Кнутов сообщил, что Украина пытается компенсировать задержку американского вооружения за счет оружия, которое есть в наличии у европейских государств. Однако это не так просто получается из-за того, что у самой Европы есть дефицит.
«Европейцы сами имеют мало ракет и другого оружия, из-за чего в такой ситуации они не могут сейчас оказывать большую помощь Украине. Поэтому это сказывается на украинских Вооруженных силах и в целом на ситуации в зоне боевых действий», — заявил он.
Военный эксперт уточнил, что американские системы противоракетной обороны Aegis являются единственными силами у ВСУ, с помощью которых пытаются противостоять баллистическим ракетам России.
«С “Кинжалами”, “Искандерами” такими системами очень сложно бороться. Но на Украине пытаются это делать. При этом самих комплексов Aegis у украинской армии очень мало. Другим же системам ВСУ, например, NASAMS поставляют ракеты норвежцы, однако эти комплексы борются с беспилотниками. Но все же главное — это противодействие баллистическим ракетам», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.