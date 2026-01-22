Эксперт: как ВСУ издеваются над военными ВС России в плену

«Их истязали, били током. То есть там не только морально-психологически давили на военнослужащих, но и издевались над ними. Причем, на эти факты неоднократно обращали внимание, заявляли в международные гуманитарные организации, но все легло в папки и к рассмотрению до сих пор никто не приступил. На Украине не придерживаются норм международного гуманитарного права. Более того, конвенция о военнопленных — это вообще нечто непонятное для боевиков ВСУ. Ну что говорить, если они даже своих граждан, которые сейчас проживают на подконтрольной территории, превратили в рабов и отлавливают как собак на улице. А уж с россиянами и подавно они не будут нормально обращаться», — подчеркнул Марочко.