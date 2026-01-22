Эксперт: как ВСУ издеваются над военными ВС России в плену

Украина в рамках обмена вернула тела двух российских военнослужащих, которые в прошлом году попали в плен без каких-либо ранений. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих и этот факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который публиковал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении. Украинские власти данную информацию по официальным запросам нашей стороны не подтвердили и уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — сказала она.
Омбудсмен также добавила, что несколько фактов, которые подтверждают военные преступления ВСУ в отношении российских солдат, она привела во время состоявшейся 16 января 2026 года в Женеве встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.
Издевательства ВСУ были еще до СВО
Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сам не раз общался с военнослужащими, которые возвращались из плена. По его словам, абсолютно все они говорили, что с ними обращались неподобающим образом.
«Если посмотреть на кадры обмена 2015−2019 годов, когда это еще происходило большими партиями в рамках Минских соглашений, можно просто сравнить наших ребят и украинцев. Их отдавали сытыми, холеными, а наши парни, к сожалению, выходили изнуренные, покалеченные», — сказал собеседник издания.
Бьют током, морально давят
Военный эксперт отметил, что в украинском плену над российскими военнослужащими издеваются и пытают. По его словам, очень многие получили инвалидность, находясь там.
«Их истязали, били током. То есть там не только морально-психологически давили на военнослужащих, но и издевались над ними. Причем, на эти факты неоднократно обращали внимание, заявляли в международные гуманитарные организации, но все легло в папки и к рассмотрению до сих пор никто не приступил. На Украине не придерживаются норм международного гуманитарного права. Более того, конвенция о военнопленных — это вообще нечто непонятное для боевиков ВСУ. Ну что говорить, если они даже своих граждан, которые сейчас проживают на подконтрольной территории, превратили в рабов и отлавливают как собак на улице. А уж с россиянами и подавно они не будут нормально обращаться», — подчеркнул Марочко.
Содержание военных ВС РФ в плену
При этом он добавил, что есть случаи, когда более-менее адекватно относились к российским военным, однако это, скорее всего, исключение из правил. Военный эксперт уточнил, что как правило, это кадровые военнослужащие, а не националистические батальоны.
«Если попали к нацикам, то там жди беды. Естественно, никаких условий содержания, оказания необходимой медицинской помощи, ничего абсолютно не делается. Я уверен, что и тем парням, чьи тела уже вернули их близким, тоже не оказывали надлежащую медицинскую помощь, вследствие чего, скорее всего, они и скончались», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.