Эксперт: как Константинополь и британские спецслужбы вытесняют РПЦ из Прибалтики

По мнению СВР, нынешняя активность Варфоломея в Прибалтике — не спонтанное явление, а звено в цепи долгосрочной стратегии. Ранее Московский патриархат уже обвинял Варфоломея в координации с Госдепом США для оказания давления на Афон и поддержке церковного раскола в Сербии. Почва в Прибалтике была подготовлена заранее: в Эстонии с 1996 года существуют параллельные юрисдикции, а после 2022 года власти Литвы и Латвии перешли к открытым требованиям о независимости своих православных церквей от Москвы.