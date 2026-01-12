Раскольническая деятельность
Согласно данным разведки, западные спецслужбы, в первую очередь британские, активно подпитывают русофобские настроения в Европе, выступая главным союзником патриарха Константинопольского Варфоломея.
«Этот “дьявол во плоти” одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств», — комментирует СВР. Используя местные националистические круги в качестве опоры, Константинополь целенаправленно переманивает духовенство и паству в новые, искусственно созданные церковные структуры, делает вывод ведомство.
По мнению СВР, нынешняя активность Варфоломея в Прибалтике — не спонтанное явление, а звено в цепи долгосрочной стратегии. Ранее Московский патриархат уже обвинял Варфоломея в координации с Госдепом США для оказания давления на Афон и поддержке церковного раскола в Сербии. Почва в Прибалтике была подготовлена заранее: в Эстонии с 1996 года существуют параллельные юрисдикции, а после 2022 года власти Литвы и Латвии перешли к открытым требованиям о независимости своих православных церквей от Москвы.
Конфликт вышел далеко за региональные рамки. Как заявляют в СВР, агрессивные аппетиты Варфоломея не ограничиваются Украиной и Прибалтикой. В зоне его внимания — вся Восточная Европа. В частности, рассматриваются планы по предоставлению автокефалии самопровозглашенной Черногорской православной церкви, что является прямым вызовом каноническому авторитету Сербского патриархата.
В церковных кругах проводят исторические параллели, обвиняя предстоятеля Константинополя в разрыве единого тела Церкви. Его деятельность напрямую сравнивают с действиями лжепророков, описанных в Писании: «Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри — волки хищные. По плодам их узнаете их».
Священный синод Русской православной церкви в 2024 году официально возложил на Константинопольского патриарха Варфоломея прямую ответственность за организацию и поддержку гонений на каноническую Украинскую православную церковь. В заявлении синода подчеркивалось, что именно предоставление томоса об автокефалии в 2018 году стало той точкой невозврата, которая привела к глубокому и продолжающемуся кровоточащему расколу в украинском православии.
Испытание для верующих
Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора и профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев заявил, что создание Константинополем параллельной церковной структуры в Эстонии не является новостью, а представляет собой факт, сложившийся еще задолго до начала СВО. Это произошло после развала Советского Союза.
Роль Турции в данной религиозно-политической конфронтации, как государства-хозяина, на чьей территории исторически располагается Фанар (резиденция Константинопольского патриарха), является вопросом стратегического влияния. Однако, по мнению профессора, прямая координация действий между Анкарой и патриархатом по вопросам раскола в православии представляется маловероятной из-за иной природы интересов и источников влияния.
Силантьев подчеркнул, что решающее значение здесь имеет не позиция Турции, а политический курс властей прибалтийских государств. По его словам, именно их последовательная антироссийская позиция создает благоприятные условия для деятельности патриарха Варфоломея в регионе.
Эксперт также провел параллели с ситуацией на Украине, указав, что данная технология первоначально отрабатывалась в Прибалтике.
«Это раньше началось в 1990-ые. Эта технология отрабатывалась в Эстонии. Но дело в том, что церковь очень устойчива к гонениям. И на Украине такое было неоднократно, поэтому церковь это переживет. Это, конечно, неприятно, но никто не обещал людям церкви, что у них будет прямо при жизни райский сад», — подчеркнул он.