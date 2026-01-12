Эксперт: как уничтожение F-16 расчетом ЗРК С-300 повлияет на их применение ВСУ в зоне СВО

«Украина широко использует F-16 в целях противовоздушной обороны. Однако в последнее время они стали пытаться применять непосредственно на поле боя в качестве средства огневой поддержки своих войск путем нанесения ударов, в том числе с помощью планирующих бомб. В данном случае успех нашего ЗРК говорит о том, что со стороны ВСУ, возможно, была попытка атаковать именно с помощью таких бомб. Я думаю, что после этой потери Украина пересмотрит порядок применения F-16, в том числе и при использовании их при нанесении ударов с помощью планирующих бомб. То есть они могут отказаться от этого», — подчеркнул Кнутов.