Эксперт: как уничтожение F-16 расчетом ЗРК С-300 повлияет на их применение ВСУ в зоне СВО

Российский расчет ЗРК С-300 с помощью двух ракет уничтожил истребитель F-16 украинских оккупантов. Об этом «Соловьев LIVE» рассказал командир зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север.
По его словам, самолет F-16 был для расчета самой интересной аэродинамической целью, которую удалось поразить.
«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — сказал он.
По словам Севера, перед уничтожением вражеской цели российские военные провели длительную подготовку. Он отметил, что данная операция долго продумывалась с командиром бригады.
«Ловили, выжидали», — подчеркнул военнослужащий.
Он также добавил, что расчет ЗРК С-300 с декабря 2024 года сбил колоссальное количество различных целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.
Впервые ЗРК сбила F-16
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что зенитно-ракетный комплекс, сбивший F-16, является очень мощным вооружением, предназначенный для борьбы с самолетами и ракетами. По его словам, в зоне специальной военной операции он уже показал свою эффективность.
«F-16 был впервые уничтожен зенитно-ракетным комплексом. Это делает честь нашему ЗРК, учитывая, что противник, как правило, использует малые высоты, на самолетах устанавливают станции помех, также летчики, по идее, должны быть обучены противоракетным маневрам. Однако все это не спасло. Точное количество оставшихся F-16 на Украине назвать сложно, поскольку эти данные все же засекречены. При этом были удары Вооруженных сил России по аэродрому Староконстантинов и другим базам, где эти истребители выводились из строя», — сказал собеседник издания.
Заставит ВСУ сменить тактику
По словам военного эксперта, после этого случая ВСУ придется менять тактику применения истребителей F-16.
«Украина широко использует F-16 в целях противовоздушной обороны. Однако в последнее время они стали пытаться применять непосредственно на поле боя в качестве средства огневой поддержки своих войск путем нанесения ударов, в том числе с помощью планирующих бомб. В данном случае успех нашего ЗРК говорит о том, что со стороны ВСУ, возможно, была попытка атаковать именно с помощью таких бомб. Я думаю, что после этой потери Украина пересмотрит порядок применения F-16, в том числе и при использовании их при нанесении ударов с помощью планирующих бомб. То есть они могут отказаться от этого», — подчеркнул Кнутов.
Он также отметил, что эффективность F-16 в использовании в качестве ПВО тоже стоит под вопросом. Военный эксперт напомнил о двух случаях, когда украинские летчики на этих самолетах пытались сбить российские БПЛА «Герань», однако в результате детонации дрона истребители были сами уничтожены.
«Это все происходило в глубине Украины вне зоны досягаемости наших зенитно-ракетных комплексов и ракет истребителей. Они понимают, что F-16 просто собьют, как произошло в данном случае. Этот истребитель является самолетом четвертого поколения. Для своего времени он являлся хорошим, но сегодня — это устаревшая машина, от которой сейчас все избавляются», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.