Эксперт: как раскупят страны Запада Украину после вступления закона о множественном гражданстве

16 января на Украине вступит в силу закон о множественном гражданстве. Киев начнет признавать двойное гражданство с США, Канадой, Германией, Польшей и Чехией. Согласно документу, будет снят барьер для граждан вышеуказанных стран на приобретение земли на Украине. Причем речь идет о землях различных категорий: плодородные сельскохозяйственные или содержащие богатые недра.
О том, означает ли это, что страны Запада смогут раскупить богатые ресурсами украинские земли, специально для ВФокусе Mail рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Действительно, до этого существовало препятствие для покупки иностранцами земли — отсутствие гражданства. Поскольку украинцы не очень стремились продавать землю негражданам. Хотя некоторые скупщики находили какие-то обходные маневры, но массовый характер это не имело. Конечно, часть украинских земель уже была куплена странами Запада. Вместе с тем остаются участки, которые он еще не успел присвоить. И сейчас для него последнее препятствие будет снято», — сказал эксперт.
Но в то же время, по словам спикера, перед возможными покупателями могут возникнуть опасения, связанные с неопределенностью будущего статуса Украины.
«Что касается земель, которые по тем или иным причинам еще не распроданы, могут быть выдвинуты другие соображения: каково будет дальнейшее пребывание в этой бизнес-среде, очень много вопросов о будущем статусе Украины. Во-первых, что от нее останется, во-вторых, какой у нее будет правовой и государственный режим, как это дальше будет все действовать. Подобные сомнения практического плана могут возникнуть для тех компаний, которые покупают что-то на перспективу», — заключил экономист.