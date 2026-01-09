Эксперт: как раскупят страны Запада Украину после вступления закона о множественном гражданстве

«Что касается земель, которые по тем или иным причинам еще не распроданы, могут быть выдвинуты другие соображения: каково будет дальнейшее пребывание в этой бизнес-среде, очень много вопросов о будущем статусе Украины. Во-первых, что от нее останется, во-вторых, какой у нее будет правовой и государственный режим, как это дальше будет все действовать. Подобные сомнения практического плана могут возникнуть для тех компаний, которые покупают что-то на перспективу», — заключил экономист.