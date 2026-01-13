Эксперт: как удар «Орешником» по Львовскому авиаремонтному заводу отразится на ВСУ

Российские войска с помощью «Орешника» поразили Львовский авиаремонтный завод, где чинили истребители F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате нанесения в ночь на 9 января <…> удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса “Орешник” выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29», — сказано в сообщении.
Отмечается, что там же производили ударные БПЛА большой и средней дальности, которыми ВСУ атакуют гражданские объекты на территории России.
Кроме того, ВС России также применили ОТРК «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» по двум предприятиям, где собирали беспилотники, и энергообъектам, работающим на ВПК Украины.
Вскроются новые места ВСУ
Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что пока нельзя точно сказать, как отразится на ВСУ поражение «Орешником» Львовского завода, однако последствия, безусловно, есть.
«Если мы говорим о поражении данного предприятия, то в любом случае производственные циклы на нем уже не могут воспроизводиться. То есть так или иначе этот объект выведен из строя, и определенный период времени они, конечно, не смогут его эксплуатировать. Сейчас противник перебросит ресурсы на другие площадки. Это даст нашей разведке информацию, где у них либо законсервированные площадки, либо площадки начального цикла, где производилось небольшое количество продукции, которые до этого себя ярко не проявляли. После анализа всей информации мы сможем накрыть и эти объекты», — сказал собеседник издания.
Сокращение ударов
Военный эксперт добавил, что уничтожение складов и производства беспилотников на Львовском заводе позволит на время сократить количество дронов, которые ВСУ применяют в ходе ударов по российским регионам.
«Нужно понимать, что та продукция, которая была произведена или находилась на складе этого предприятия, так или иначе поставлялась ранее в войска. Конечно, все свои беспилотники Украина не будет держать в одном месте. Но с учетом того, что производственная площадка уничтожена, дополнительную продукцию они оперативно поставлять в ВСУ уже не смогут», — отметил Орлов.
Он подчеркнул, что в момент удара «Орешником» на территории завода могли находиться истребители F-16 и другие самолеты.
«Не скажу, что их там много было, но я думаю, что где-то до 10 различных истребителей находилось на территории завода. Вопрос только в том, где они стояли, располагались ли в цехах», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Применение «Орешника» стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 БПЛА. Военные киевского режима пытались совершить атаку с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.