Эксперт: как удар «Орешником» по Львовскому авиаремонтному заводу отразится на ВСУ

«Если мы говорим о поражении данного предприятия, то в любом случае производственные циклы на нем уже не могут воспроизводиться. То есть так или иначе этот объект выведен из строя, и определенный период времени они, конечно, не смогут его эксплуатировать. Сейчас противник перебросит ресурсы на другие площадки. Это даст нашей разведке информацию, где у них либо законсервированные площадки, либо площадки начального цикла, где производилось небольшое количество продукции, которые до этого себя ярко не проявляли. После анализа всей информации мы сможем накрыть и эти объекты», — сказал собеседник издания.