Эксперт: как у берегов Крыма появились безэкипажные катера и кто управляет ими

Вооруженные силы Украины могли спрятать у берегов Крыма резервы из безэкипажных катеров для дальнейших атак. Об этом сообщает Telegram-канала «Архангел спецназа».
«Еще свыше десятка находятся в море в ожидании, поэтому эти дни могут быть довольно интенсивными на события», — сказано в сообщении.
Отмечается, что четыре БЭК из этой группы российские войска уже уничтожили в ходе их попытки прорваться к Туапсе. По информации оперштаба Краснодарского края, один из катеров сдетонировал вблизи береговой линии, в результате чего был поврежден двухэтажный дом.
Также еще четыре украинских катера были уничтожены у берегов Крыма в Черном море 2 ноября.
Спустили с гражданского судна
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что есть два варианта, как безэкипажные катеры могли оказаться спрятанными около побережья Крыма.
«Безэкипажные катеры могут выходить по одному из Одессы либо их спускают на воду с гражданских контейнеровозов. Вероятнее всего, что гражданское судно выходит из Одессы, в нейтральных водах спускает безэкипажные катеры, затем сбрасывает контейнеры, в которых находились устройства, а дальше спокойно уходит. После этого они одиночно пробираются в зону сбора. Причем, это не обязательно какая-то точка в море — может быть где-то у береговой полосы», — сказал собеседник издания.
Управляются даже не из Украины
Кондратьев подчеркнул, что безэкипажные катеры управляются через спутниковые системы, из-за чего оператору не обязательно находиться даже на территории Украины.
«Все безэкипажные катеры управляются либо через Starlink, либо через европейскую систему OneWeb. Таким образом, можно предположить, что оператору не обязательно находиться на Украине. ВСУ осуществляют механический спуск на воду этого безэкипажного катера, но дальше управление может брать на себя оператор из любой точки мира», — отметил эксперт.
Кто стоит за операциями с БЭК
Он также обратил внимание, что еще во время президентства на Украине Петра Порошенко* Лондон рекомендовал Киеву создать москитный флот — рой безэкипажных катеров.
«Британия — морская держава, которая заточена на технологиях применения и ведения боевых действий в море. На самом деле это именно она стоит за всеми безэкипажными катерами, разработками, отработкой технологии и прочими морскими операциями», — добавил собеседник ВФокусе Mail.
Кондратьев отметил, что Украина занимается только лишь крупноузловой сборкой безэкипажных катеров. При этом, по его словам, все компоненты для БЭК поставляются из других государств.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму