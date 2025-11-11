Эксперт: как у берегов Крыма появились безэкипажные катера и кто управляет ими

«Безэкипажные катеры могут выходить по одному из Одессы либо их спускают на воду с гражданских контейнеровозов. Вероятнее всего, что гражданское судно выходит из Одессы, в нейтральных водах спускает безэкипажные катеры, затем сбрасывает контейнеры, в которых находились устройства, а дальше спокойно уходит. После этого они одиночно пробираются в зону сбора. Причем, это не обязательно какая-то точка в море — может быть где-то у береговой полосы», — сказал собеседник издания.