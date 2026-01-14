Эксперт: как строительство китайского посольства в Лондоне раскололо британскую элиту

Подземный плацдарм
Согласно документам и публикациям в СМИ, строительство гигантского дипломатического комплекса площадью 20 000 м² на месте бывшего Королевского монетного двора подходит к финалу. Наибольшие опасения у британцев вызывает подземный комплекс шириной до 40 метров, включающий сеть из 208 помещений неясного предназначения.
Одно из них оборудовано мощными вытяжными системами, которые, предположительно, могут использоваться для охлаждения серверов, пишет The Guardian. Они проложены всего в метре от оптоволоконных линий, по которым проходят финансовые данные лондонского Сити и делового района Канэри-Уорф. Эти кабели — нервная система британской экономики, обеспечивающая работу банков, бирж и транснациональных корпораций. Близость к ним объекта под суверенной китайской юрисдикцией рассматривается как беспрецедентный риск для экономической безопасности страны.
Решение о выдаче разрешения, по данным источников, было принято незадолго до запланированного визита премьер-министра Великобритании Стармера в Пекин. Одобрение строительства вызвало шквал критики даже в правящей Лейбористской партии. На экстренных дебатах в Палате общин депутаты высказали единодушное неприятие.
Теневой министр внутренних дел Алисия Кернс заявила, что доступ к кабелям «даст Коммунистической партии Китая плацдарм для экономической войны и станет ежедневной головной болью для служб безопасности». Председатель комитета по международному развитию Сара Чемпион напомнила, что «на каждом брифинге по безопасности Китай называется враждебным государством», что не очень бьется с таким масштабным строительством посольства в критически важном районе.
Отдельной темой стали опасения за судьбу диаспор. Депутаты указывают, что китайские дипломатические миссии в прошлом использовались для слежки и давления на проживающих в Британии выходцев из Гонконга, Тибета и уйгурской общины Синьцзяна. Посольство в густонаселенном районе с большим мусульманским населением, по их мнению, создает реальную угрозу для этих групп.
Диалектика вражды
Ведущий исследователь ИМЭМО РАН Виктор Мизин считает, что нынешняя ситуация повторяет информационную кампанию, которая давно развернулась в США. В ее рамках принято считать, что «любые китайские миссии — это какие-то шпионские гнезда». Эксперт полагает, что набирающая обороты в Европе «истерия или фобия» формирует нарратив, в рамках которого Россия и Китай ведут против Запада гибридную войну, нацеленную не на прямое столкновение, а на подрыв ключевой инфраструктуры и институтов.
Мизин не верит в то, что британские спецслужбы способны адекватно противостоять угрозе и оценивать риски. По его словам, профессионализм в MI6 серьезно упал в последнее время. «Там некому работать по российскому направлению, нет никакой агентуры. Это не та служба, которая была еще при Киме Филби, хотя и тогда уже, как мы понимаем, были проблемы», — пояснил он. Эксперт связывает этот упадок с общей атмосферой в стране.
Внутренняя леволиберальная истерия, захлестнувшая Британию на фоне миграционного кризиса, неизбежно затронула и разведывательное сообщество, подорвав его оперативные возможности, — подчеркнул он.
В то же время политолог видит в шагах Лондона сложную диалектику.
«С одной стороны, Китай для них — главный враг наряду с Россией. А с другой, еще и главный конкурент. А с третьей стороны, ссориться с ним очень удобно для британского правительства», — поясняет Мизин, называя это «диалектической головоломкой». Такой подход, по его мнению, не сулит ничего хорошего для будущего двусторонних отношений.
Ожидаемое одобрение проекта на следующей неделе станет знаковым событием. Для администрации Стармера, чей рейтинг и авторитет находятся на историческом минимуме, это будет попытка «появиться с подарком в руках» перед визитом в Пекин. Однако для британской безопасности это создаст перманентную уязвимость — физический доступ к цифровым артериям нации под крышей неприкосновенного дипломатического объекта не сулит ничего хорошего.