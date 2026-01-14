Эксперт: как строительство китайского посольства в Лондоне раскололо британскую элиту

Мизин не верит в то, что британские спецслужбы способны адекватно противостоять угрозе и оценивать риски. По его словам, профессионализм в MI6 серьезно упал в последнее время. «Там некому работать по российскому направлению, нет никакой агентуры. Это не та служба, которая была еще при Киме Филби, хотя и тогда уже, как мы понимаем, были проблемы», — пояснил он. Эксперт связывает этот упадок с общей атмосферой в стране.