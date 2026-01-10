Эксперт: как блэкаут в Киеве отразится на отношениях Зеленского и Кличко

Предложение Виталия Кличко жителям Киева покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением говорит о надвигающейся катастрофе для Украины. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«К нему (Кличко. — прим. ред.) придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать», — сказал он.
По словам эксперта, удары Вооруженных сил России по военной инфраструктуре Украины нанесли ей серьезный ущерб, Киеву стоит поторопиться заключить мир, пока условия не стали хуже.
«Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и, вероятно, они не будут настроены уступать», — резюмировал Меркурис.
У Зеленского другие заботы
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что блэкаут на Украине не повлияет на отношения Зеленского и Кличко, которые и так не очень хорошие.
«Скорее всего, коммунальную катастрофу будут использовать и Зеленский, и Кличко, для того чтобы попытаться усилить свое влияние. Они будут просить помощь у Запада, но мэр Киева будет выставлять себя, скажем так, отцом города, а глава киевского режима — отцом нации. То есть сейчас пока что каких-то предпосылок к тому, что конкретно именно Кличко будет обвиняться, я не вижу», — сказал собеседник издания.
Политолог отметил, что теоретически Зеленский может убрать Кличко с поста мэра украинской столицы, однако, по мнению эксперта, такой необходимости у главы киевского режима нет.
«Сейчас у Зеленского проблемы большего характера с мирным урегулированием, с лавированием между Евросоюзом, президентом США Дональдом Трампом и Россией. Да и Кличко сейчас не выступает активно против Зеленского. То есть каких-то резких шагов он не делал», — добавил Безпалько.
Могут объединиться
Эксперт предположил, что в сложившейся ситуации Зеленский и Кличко вместо того, чтобы выяснять отношения, могут, наоборот, объединиться.
«Они сейчас могут объединиться и требовать у Запада ресурсов, денег, политической, дипломатической и иной поддержки на фоне ударов, в том числе и последнего удара “Орешником”. То есть будут играть роль двух политиков, один из которых будет постоянно преувеличивать масштабы коммунальной катастрофы в Киеве, а другой — пытаться разыгрывать это на внешнеполитическом контуре», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.