Эксперт: как блэкаут в Киеве отразится на отношениях Зеленского и Кличко

«Скорее всего, коммунальную катастрофу будут использовать и Зеленский, и Кличко, для того чтобы попытаться усилить свое влияние. Они будут просить помощь у Запада, но мэр Киева будет выставлять себя, скажем так, отцом города, а глава киевского режима — отцом нации. То есть сейчас пока что каких-то предпосылок к тому, что конкретно именно Кличко будет обвиняться, я не вижу», — сказал собеседник издания.