Эксперт: как шутка Трампа о «президентстве» в Венесуэле вписывается в стратегию США

Это не первый раз, когда президент США прибегает к откровенной дезинформации в своих социальных сетях. Так, в сентябре 2024 года в ходе избирательной кампании он распространил ложные слухи о мигрантах-гаитянах в Спрингфилде, Огайо, якобы поедающих домашних животных. Этот вброс, позднее признанный фальшивкой, спровоцировал волну угроз в адрес местных жителей, однако Трамп продолжал повторять его на митингах и в постах.