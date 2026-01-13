Эксперт: как шутка Трампа о «президентстве» в Венесуэле вписывается в стратегию США

Шутка как инструмент давления
Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social фейковый скриншот из Википедии, где указано, что он занимает пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года. За интернет-мемом стоит прагматичный «трехфазный план», разработкой которого занимается госсекретарь и советник по нацбезопасности США Марко Рубио. После похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон намерен установить контроль над страной, временно отложив там выборы и ограничив влияние оппозиции.
Это не первый раз, когда президент США прибегает к откровенной дезинформации в своих социальных сетях. Так, в сентябре 2024 года в ходе избирательной кампании он распространил ложные слухи о мигрантах-гаитянах в Спрингфилде, Огайо, якобы поедающих домашних животных. Этот вброс, позднее признанный фальшивкой, спровоцировал волну угроз в адрес местных жителей, однако Трамп продолжал повторять его на митингах и в постах.
Метод Трампа
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ВФокусе Mail провел параллель между фирменным стилем коммуникации Дональда Трампа и его подходом к урегулированию венесуэльского кризиса. По мнению политолога, в основе и провокационных постов в Truth Social, и жесткой стратегии в отношении Каракаса лежит единый принцип — достижение политических целей с помощью создания новых нарративов в обход традиционной дипломатии и многоуровневой бюрократии. Эксперт назвал хаотичные посты президента США в соцсетях не случайностью, а сознательным «инструментом давления», позволяющим вести диалог напрямую с избирателями, минуя традиционные медиа.
Это его стиль, трамповский, так сказать. Он специально пишет с ошибками, без знаков препинания, иногда заглавными буквами, как простой человек, в то время как официальные заявления делают другие, выверяя каждое такое сообщение до последней запятой.
Такой подход позволяет мгновенно формировать повестку дня и закреплять в общественном сознании нужные идеи, даже если они основаны на фейках, например, как пост о «президентстве» в Венесуэле, считает американист.
Блохин заявил, что США не стремятся к прямому вторжению или формальной смене режима в Каракасе. Вместо этого они делают ставку на опосредованное управление, которое в стране пока не установлено.
«Они хотят управлять Венесуэлой без масштабных военных действий, с помощью Николаса Мадуро и части венесуэльской элиты», — пояснил он. Такой путь, как считает эксперт, соответствует желанию Трампа решить проблему «с меньшей кровью и меньшими затратами, избежав полноценной военной операции, возможность которой к тому же не так давно ограничил конгресс».
Однако Блохин предупредил, что успех этой стратегии непредсказуем и будет зависеть от внутренней динамики в самой Венесуэле. «Может появиться новый Мадуро, и тогда все их попытки пойдут коту под хвост», — заключил эксперт, напомнив о традиционно сильных антиамериканских настроениях в Латинской Америке.