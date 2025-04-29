Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС рассказал о судьбе Одессы. Он считает, что большинство жителей города не связывают свою жизнь с киевским режимом.
— Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят, — сказал Патрушев.
Он напомнил, что Россия уважает волеизъявление народа, и в пример привел референдумы, прошедшие в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
По его словам, Одесса долгие годы занимала лидирующие места по уровню экономического развития и количеству населения, а при Украине это теперь город, «достижением» которого стало убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Ранее об Одессе как русском городе говорил президент России Владимир Путин.
— Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают, — заявил глава государства в ходе большой пресс-конференции, прошедшей в 2023 году.
Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что сейчас стоит вопрос реализации плана по возвращению Одессы в состав России. Сделать это можно как дипломатическим, так и военным путем.
Кто еще готов взять Одессу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что в начале апреля на совещании начальники генеральных штабов Украины, Франции и Великобритании обсуждали планы ввода контингента на территорию, подконтрольную Киеву.
— По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу, — отметила Захарова.
По словам Спиридона Килинкарова, британцев и французов интересует контроль над Черным морем.
— Кто контролирует логистику, тот и контролирует финансовые потоки, потоки товаров и услуг. Государство может производить что угодно, но если не будет возможности вывезти и продать, то все это превращается в пыль, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.
У Великобритании экономический интерес на Украине есть. Сделка, заключенная на 100 лет между Киевом и Лондоном, кроме пунктов о военной поддержке содержит секретную часть. Владимир Зеленский рассказывал, что она посвящена экономическому и технологическому сотрудничеству. По его словам, секретная часть добавит Украине возможностей развиваться, хотя больше это похоже на очередную аферу, как было с продажей украинской компании по добыче лития австралийцам из European Lithium.