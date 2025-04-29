Эксперт рассказал, как Россия может вернуть Одессу

У Великобритании экономический интерес на Украине есть. Сделка, заключенная на 100 лет между Киевом и Лондоном, кроме пунктов о военной поддержке содержит секретную часть. Владимир Зеленский рассказывал, что она посвящена экономическому и технологическому сотрудничеству. По его словам, секретная часть добавит Украине возможностей развиваться, хотя больше это похоже на очередную аферу, как было с продажей украинской компании по добыче лития австралийцам из European Lithium.