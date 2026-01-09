Популярные темы
Эксперт: почему ЕС одобрил эпоху пиратства и охоты на суда России и что за этим последует

Под предлогом борьбы с «теневым флотом» Еврокомиссия дала странам-членам карт-бланш на задержание российских танкеров даже за пределами европейских вод. Этот шаг, противоречащий международному морскому праву, последовал за захватом США танкера «Маринера» в Атлантике. Политолог Алексей Ярошенко рассказал ВФокусе Mail,

Дарья Баева
Вфокусе Mail
Источник: https://commons.wikimedia.org/

На брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анита Хиппер подчеркнула, что вопросы задержания судов для инспекций относятся к компетенции национальных властей, а не институтов Евросоюза. Хиппер уклонилась от прямого ответа на вопрос о юридической основе возможных захватов. Таким образом, ЕС фактически делегировал полномочия по силовым акциям на море отдельным государствам.

Заявление ЕК прозвучало на фоне недавнего захвата ВМС США российского танкера «Маринера» в международных водах Северной Атлантики. Сегодня стало известно, что американские силы преследуют группу из еще 16 подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. Среди них есть и суда, движущиеся под российским флагом.

Пиратская война Штатов

Политолог Алексей Ярошенко предрек, что захват танкера американцами запустит «эффект домино». Этот инцидент станет лишь началом новой волны эскалации, о чем уже свидетельствуют прецеденты с задержаниями кораблей Францией и Эстонией.

Если мы оставим произошедшее без внятной жесткой реакции, не стоит удивляться, что в будущем и более мелкие страны, входящие в западные альянсы, попытаются нас «укусить» подобным образом. В этом нет ничего сверхъестественного — каждая страна будет проверять границы дозволенного.

Ярошенко заявил, что «жесткий ответ — это не иррациональное требование, а нормальный способ защиты в суровых реалиях современного мира», что особенно актуально, когда президент США прямо заявляет о своем пренебрежении международным правом.

В такой ситуации уповать на международное право не имеет смысла. Жесткость — это не проявление необузданности, а самый рациональный подход в мире, где доминирует сила.

Аналитик скептически отнесся к идее симметричного захвата иностранных судов. Он пояснил, что нынешний военно-политический потенциал России вряд ли позволяет пойти на такой прямой шаг. Причина кроется в фундаментальном дисбалансе сил: США обладают военным бюджетом в $1,5 трлн и тысячей баз по всему миру, что предоставляет им беспрецедентную свободу действий. «Поэтому наш потенциал ответа, даже силового и жесткого, он, к сожалению, ограничен», — подытожил эксперт.

Символическая сила сдерживания, по мнению эксперта, работает лишь до тех пор, пока сохраняется вера в возможность ее реального применения. Выход из ситуации Ярошенко видит в разработке жесткого ответа, который будет соответствовать реальному военно-политическому потенциалу страны и в то же время будет понятен и ощутим для оппонента.

«Право сильного вернулось, это совершенно очевидно. Либо мы можем защитить себя и свои интересы, либо мы становимся Мадуро», — полагает политолог.