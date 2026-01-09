Эксперт: почему ЕС одобрил эпоху пиратства и охоты на суда России и что за этим последует

Символическая сила сдерживания, по мнению эксперта, работает лишь до тех пор, пока сохраняется вера в возможность ее реального применения. Выход из ситуации Ярошенко видит в разработке жесткого ответа, который будет соответствовать реальному военно-политическому потенциалу страны и в то же время будет понятен и ощутим для оппонента.