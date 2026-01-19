Эксперт: как принудительная продажа Гренландии Вашингтону отразится на Киеве

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — сказано в публикации британской газеты The Guardian.
Издание отмечает, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, говорят о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.
Американский лидер ранее сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Остров входит в состав Датского королевства. Однако глава Белого дома неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США. Власти Дании и острова предостерегали Вашингтон от захвата региона, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Уязвимость соглашений
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас киевский режим ведет переговоры о гарантиях безопасности с США и Европой. По его словам, в материале британской газеты говорится о том, что если все-таки Гренландия станет частью Соединенных Штатов, то в таком случае это покажет уязвимость договоренностей с Украиной.
«Сегодня Трамп может надавить на Данию, а завтра — на Украину. К примеру, отказать ей в своей поддержке. Фактически The Guardian призывает Европейский союз противостоять Соединенным Штатам Америки. То есть европейцы пытаются найти аргументы и поддержку своей позиции. Что если они уступят по Гренландии, то потом такое же повторится с Украиной», — сказал собеседник издания.
При этом, как подчеркнул эксперт, основные переговоры по различным обязательствам, включая гарантии безопасности, в первую очередь Киев ведет с Вашингтоном, а не с европейцами, поскольку на них Украина «особо не надеется».
Гренландия может похоронить интерес ЕС к Украине
По словам политолога, сейчас все выглядит так, что неделю назад для Европы была приоритетной тема Украины. Однако теперь все переключились на Гренландию.
«После Венесуэлы Трамп взялся за Гренландию. Европейцы пытаются понять, что делать с островом, как можно попытаться договориться с Трампом, или, если это не получится, то потянуть время, пока в США не сменится президент», — добавил собеседник ВФокусе Mail.