Эксперт: как принудительная продажа Гренландии Вашингтону отразится на Киеве

«Сегодня Трамп может надавить на Данию, а завтра — на Украину. К примеру, отказать ей в своей поддержке. Фактически The Guardian призывает Европейский союз противостоять Соединенным Штатам Америки. То есть европейцы пытаются найти аргументы и поддержку своей позиции. Что если они уступят по Гренландии, то потом такое же повторится с Украиной», — сказал собеседник издания.