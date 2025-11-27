Эксперт: как поведет себя Россия на «ответный удар» Европы

Страны Европейского союза на фоне диверсий и инцидентов с дронами в регионе обдумывают «ответный удар» по России в гибридной войне. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники.
По их словам, среди вариантов рассматриваются совместные наступательные кибероперации против Москвы, а также скоординированное определение гибридных атак и внезапные военные учения под руководством НАТО.
Глава МИД Латвии Байба Браже в беседе с изданием задалась вопросом: «Насколько далеко мы можем зайти?» По ее словам, «необходим активный ответ» и «сигнал посылают не слова, а действия».
Издание напомнило, что среди последних инцидентов в Европе — появление дронов в Польше и Румынии, глушение GPS и повреждение железнодорожных путей в польской республике.
Высокопоставленный военный сказал Politico, что Европе необходимо работать с союзниками, которые хорошо понимают Россию, а также «наладить сотрудничество и в области информационной войны».
Позиция Москвы
В Кремле неоднократно называли обвинения в подготовке диверсий в Европе беспочвенными и голословными. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что западные страны ведут против российского государства гибридную войну. При этом ключевую роль, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, исполняет Великобритания.
Москва также обвиняет Европу в попытках сорвать урегулирование украинского конфликта. Президент России Владимир Путин называл ложью заявления о планах страны напасть на НАТО.
Пытаются запугать
Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас идет навязывание Западом Москве своего видения по поводу урегулирования конфликта на Украине.
«Что им остается делать — только рычать, кричать, ударяться в провокации и делать заявления. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон собрался двигать войска к нашим границам и ядерными ракетами нас бомбить. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет, что будет готовить Германию к войне. Глава Минобороны у них говорит, что это последнее мирное лето. Но в действительности они ничего не делают, а только пытаются запугать», — сказал собеседник издания.
Чем ответит Россия
По словам военного эксперта, Москва ответит на возможные провокации соразмерными действиями. Он уточнил, что против России и так идет чуть ли не ежедневная атака в информационном поле.
«На военные учения Европейского союза под руководством НАТО отвечают учениями Вооруженных сил России и ОДКБ. Также усиление боевого дежурства. Введение боевого патрулирования, допустим, в районе Балтийского моря — подводных лодок и надводных кораблей. Все, что они будут делать, то и мы можем осуществить. Поэтому пугать не надо. Нужно все-таки находить точки для мирного существования, потому что любая война будет заканчиваться ядерной, в которой, как известно, победителей нет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.