«Что им остается делать — только рычать, кричать, ударяться в провокации и делать заявления. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон собрался двигать войска к нашим границам и ядерными ракетами нас бомбить. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет, что будет готовить Германию к войне. Глава Минобороны у них говорит, что это последнее мирное лето. Но в действительности они ничего не делают, а только пытаются запугать», — сказал собеседник издания.