Эксперт: как помогает российская система РЭБ «Калинка» Ирану и используется ли она в зоне СВО

Военные Ирана уже применяют против спутников Starlink системы радиоэлектронной борьбы «Калинка» российского производства. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
Обозревающий для TNI разные виды вооружения Брэндон Вайхерт отметил, что «Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени полагаются на спутники на орбите для выполнения ключевых военных и гражданских функций». Однако Китай и Россия активны в производстве «уничтожителей» Starlink.
По его словам, «Иран, возможно, стал полигоном для испытания российского противоспутникового оружия». При этом Вайхерт предположил, что Тегеран с большой вероятностью применил прототип «Калинки».
«Безусловно, израильская и американская разведка работают в усиленном режиме, чтобы противостоять действиям Ирана против Starlink», — заявил в своем материале эксперт.
Глушит сигнал
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что российская система РЭБ «Калинка» используется не столько против спутников Starlink, сколько против его терминалов. Он пояснил, что она способна глушить их сигнал.
«Таким образом терминал можно вывести из строя и тем самым лишить подразделение связи. Это является основной функцией “Калинки”. Мы в свое время делали системы глушения, которые работают непосредственно по самому сигналу. Когда не было шифрования, то у нас это достаточно эффективно происходило. Спутник пытался передать информацию абоненту, тот не мог ее принять. А спутник так запрограммирован, что он все время передает, до тех пор, пока солнечная батарея уже не в состоянии обеспечить его работу. В итоге спутник просто выходит из строя», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что подобная деятельность допустима, в то время как физическое уничтожение спутника другой стороной приравнивается к удару по территории страны.
Помощь Ирану
Военный эксперт напомнил, что в период массовых протестов в Иране Тегеран отключил интернет внутри страны, чтобы лишить оппозиционеров возможности связываться с американскими и израильскими спецслужбами.
«Тогда стали использовать Starlink. Глушение его сигнала привело уже к тому, что организаторы провокаций в отношении властей Ирана потеряли возможность общения и координации своей деятельности. Это позволило свести к нулю те террористические акции, которые проводились в различных городах», — подчеркнул Кнутов.
Он отметил, что Россия уже достаточно давно поставила Ирану целый ряд военных систем таких, как, например, РЭБ «Красуха».
При этом Кнутов уточнил, что защищенность системы РЭБ «Калинка» должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить ее безопасность от дронов и дальнобойной артиллерии ВСУ.
«Поэтому ее применение на линии боевого соприкосновения достаточно проблематично», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.