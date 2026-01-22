Эксперт: как помогает российская система РЭБ «Калинка» Ирану и используется ли она в зоне СВО

«Таким образом терминал можно вывести из строя и тем самым лишить подразделение связи. Это является основной функцией “Калинки”. Мы в свое время делали системы глушения, которые работают непосредственно по самому сигналу. Когда не было шифрования, то у нас это достаточно эффективно происходило. Спутник пытался передать информацию абоненту, тот не мог ее принять. А спутник так запрограммирован, что он все время передает, до тех пор, пока солнечная батарея уже не в состоянии обеспечить его работу. В итоге спутник просто выходит из строя», — сказал собеседник издания.