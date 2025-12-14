Эксперт: как ответят США на атаку ИГИЛ* в Сирии и будут ли сохранять свое присутствие в стране

ИГИЛ* ждут «очень серьезные» ответные действия после гибели американских военных в Сирии в результате атаки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Пентагон в субботу сообщил, что два военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали.
«Это была атака ИГИЛ* против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры», — сказано в сообщении американского лидера.
Ранее представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба заявлял, что силовики страны предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, однако те не вняли.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
Дежурные фразы
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что заявления о том, что Соединенные Штаты ответят на террористическую атаку — это дежурные фразы, которые американские политики всегда произносят при подобных происшествиях.
«Далеко не факт, что за этим что-то серьезное последует. Может быть, ударят по каким-нибудь местам в Сирии, где располагаются террористы, согласно американским разведданным. После этого они скажут, что отомстили за гибель своих сограждан. Но ничего прям сверхсерьезного я не ожидаю», — сказал собеседник издания.
В США хаос по поводу Сирии
По словам политолога, на текущий момент в администрации Трампа есть серьезная неразбериха по поводу того, что делать на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.
«Очень многие реалисты призывают как раз сокращать там присутствие, переключаться, во-первых, на Латинскую Америку и, во-вторых, на конкуренцию с Китаем в Азии. Другое дело, что все-таки активно работает израильское лобби, которое стремится, чтобы не было никакого разворота в сторону от Ближнего Востока. Хотя в новой стратегии нацбезопасности прямым текстом говорится, что Ближний Восток США уже не воспринимают в качестве ключевого региона в рамках своих интересов. Поэтому сейчас в Сирии, судя по всему, все-таки какого-то тотального выхода американцев не планируется и не ожидается. Не зря они говорят о создании новой базы под Дамаском, то есть присутствие сохранится», — сообщил Дудаков.
При этом, по мнению эксперта, присутствие американских войск в регионе все же будет постепенно сокращаться. Он уточнил, что ресурсы Соединенных Штатов ограничены, также им нужно заниматься другими направлениями, которых у них много.
«Как бы израильское лобби сейчас не заставляло США вспоминать про Ближний Восток и им заниматься, я думаю, что в администрации Трампа все отлично понимают, что все-таки конкуренция с Китаем для них является более серьезным вызовом на текущий момент, чем противостояние с Ираном или проиранскими силами на пространстве Ближнего Востока», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
*Запрещенная в России террористическая организация.