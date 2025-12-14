Эксперт: как ответят США на атаку ИГИЛ* в Сирии и будут ли сохранять свое присутствие в стране

«Очень многие реалисты призывают как раз сокращать там присутствие, переключаться, во-первых, на Латинскую Америку и, во-вторых, на конкуренцию с Китаем в Азии. Другое дело, что все-таки активно работает израильское лобби, которое стремится, чтобы не было никакого разворота в сторону от Ближнего Востока. Хотя в новой стратегии нацбезопасности прямым текстом говорится, что Ближний Восток США уже не воспринимают в качестве ключевого региона в рамках своих интересов. Поэтому сейчас в Сирии, судя по всему, все-таки какого-то тотального выхода американцев не планируется и не ожидается. Не зря они говорят о создании новой базы под Дамаском, то есть присутствие сохранится», — сообщил Дудаков.