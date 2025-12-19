«Я думаю, что Трамп еще замерзнет на политических похоронах Зеленского. Единственный вариант для Трампа — это политически уничтожить Зеленского. Это чудище, которое стоит на пути любых мирных соглашений. Мы уже не говорим о содержании. Он против по форме. Он ждет своих, таких как бывший вице-президент и кандидат в лидеры США Камала Харрис, которые пойдут по беспределу. Я имею в виду демократов. Мы понимаем, что у Трампа в следующем году есть все шансы проиграть выборы в конгресс. А в таком случае начнут качать ситуацию в отношении Трампа по импичменту, создавать ему различные препятствия. Исходя из таких суждений главы киевского режима, он может быть солистом в хоре глобалистов против президента США. Будет обвинять Трампа, что он предал демократию, что он сотрудничает с русскими, будут вытянуты все подобные нарративы, которые уже были, когда глава Белого дома избирался президентом», — сказал собеседник издания.