Эксперт: как ответит Трамп на намеки Зеленского о смерти тех, кто против членства Киева в НАТО

Позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики умрут. Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга.
Глава киевского режима сообщил, что США выступают против членства Украины в НАТО. При этом, по его словам, эта ситуация может измениться в будущем.
«Возможно, позиция [США] изменится в будущем. Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает», — сказал он.
Угроза Трампу
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что необходимо, чтобы слова Зеленского правильно перевели и донесли до президента США Дональда Трампа, поскольку это было сказано именно про него.
«Я думаю, что Трамп еще замерзнет на политических похоронах Зеленского. Единственный вариант для Трампа — это политически уничтожить Зеленского. Это чудище, которое стоит на пути любых мирных соглашений. Мы уже не говорим о содержании. Он против по форме. Он ждет своих, таких как бывший вице-президент и кандидат в лидеры США Камала Харрис, которые пойдут по беспределу. Я имею в виду демократов. Мы понимаем, что у Трампа в следующем году есть все шансы проиграть выборы в конгресс. А в таком случае начнут качать ситуацию в отношении Трампа по импичменту, создавать ему различные препятствия. Исходя из таких суждений главы киевского режима, он может быть солистом в хоре глобалистов против президента США. Будет обвинять Трампа, что он предал демократию, что он сотрудничает с русскими, будут вытянуты все подобные нарративы, которые уже были, когда глава Белого дома избирался президентом», — сказал собеседник издания.
Он напомнил, как Зеленский вмешивался в выборы в США, когда участвовал в избирательной кампании вместе с украинским послом в Соединенных Штатах. К примеру, различные поездки именно с демократами. Политолог подчеркнул, что нет разницы, сколько прожил человек, так как «впереди мы все равны».
«Бывает, что уходят и в раннем возрасте. Что у наркомана в уме, то и на языке. Вот Зеленского и понесло. Он реально возомнил, что он лидер всего мира. Его просто так накачали. Для классического артиста это такой наркотик, когда все хвалят, встречают, аплодируют. Но я думаю, что ему труба», — добавил экс-нардеп.
Ответ главы Белого дома
По словам Олейника, Трамп обязательно будет отвечать, причем он уже это делает. Он уточнил, что, согласно информации некоторых социсследований, некогда Зеленский по популярности занимал в США второе место после папы римского. То есть Трампу нужно действовать аккуратно, учитывая электоральное настроение, что он и делает.
«Президент США всегда комментировал все подряд. Однако, когда произошел коррупционный скандал, Трамп взял длинную паузу. Это означает, что он в теме, но не в доле. Глава ФБР Каш Патель и другие очень интенсивно работали со своими подчиненными в НАБУ. Я думаю, что у Трампа сейчас нет выхода, поскольку у него море внутренних проблем, из-за чего ему нужно заниматься делами внутри США. Я считаю, что он подталкивает стороны заключить соглашение до Рождества, чтобы потом умыть руки и сказать европейцам, что у них есть карты, деньги, поэтому занимайтесь дальше Украиной, а он уйдет. Но в таком случае он сделает абсолютно все, чтобы Киев проиграл», — сообщил бывший депутат Рады.
Политолог пояснил, что Трампу будет выгоден проигрыш Украины, так как он потом сможет сказать: «Я же предупреждал, что можно было заключить более выгодную сделку, а меня не слушали, поэтому получайте то, что получилось».
«Месть — это то блюдо, которое подается холодным. Я думаю, что у Трампа, откровенно говоря, уже есть решение по Зеленскому. Только все сделать надо красиво. К примеру, секретарь Совета по национальной безопасности Украины Рустем Умеров встречался с Пателем и его замом. Это по каким вопросам? Говорят, что переговоры. Так глава ФБР не имеет никакого отношения к ним. А то, что Умеров, как гражданин Соединенных Штатов, где проживает его семья, начал сотрудничать с ними, чтобы он дал показания на более крупную рыбу, какой является Зеленский. Сейчас это все могут вывернуть», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.