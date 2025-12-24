Эксперт: как ответит Россия на возможное нападение Финляндии

Орлов подчеркнул, что сама Финляндия нападать на Россию не будет. Он пояснил, что в возможном столкновении будут принимать участие смешанные подразделения войск НАТО, в которые войдут американцы, французы, британцы, немцы. То есть в контексте вероятного военного конфликта, который рассматривается Европой в 2030 году, Москва будет проводить боевые действия не только с финнами, но и с многонациональной военной группировкой, которая присутствует на ее территории.