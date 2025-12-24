Вооруженные силы Финляндии готовятся к боевым действиям против России. Об этом сообщает The National Interest.
«Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом», — следует из материала.
Отмечается, что Военно-воздушные силы Финляндии приняли решение оснастить свои истребители американского производства F-35A ракетами «воздух — воздух» AIM-120D3, которые предназначены для поражения целей на средней дальности еще до того, как снаряд попадет в поле зрения.
ВС Финляндии
У Финляндии 24 000 военнослужащих, общий мобилизационный резерв Сил обороны Финляндии составляет 280 тыс человек.
«Финляндия в свое время даже была лидером в областях технологий, например, связи, — напоминает военный эксперт Владимир Орлов. — На сегодняшний день Хельсинки во многом зависит от блока НАТО, которые поставляют туда свои системы вооружения. Также финская армия глубоко зависит от разведывательных, ударных систем, которые есть в распоряжении Соединенных Штатов».
Он добавил, что сейчас Финляндия рассматривается блоком НАТО исключительно в качестве передовой базы, где должно приходить формирование определенных частей Североатлантического альянса, к примеру, немецких, британских, американских войск.
«С точки зрения блока НАТО, как раз такая композиция в целом отражает ту стратегию, которую они рассматривают в отношении России на сегодняшний день», — сообщил военный эксперт.
Агрессия против России
По словам Орлова, сейчас у власти в Финляндии находятся агрессивно настроенные против России политики, которые готовы жертвовать определенными социальными интересами населения ради продолжения наращивания военного потенциала и выстраивания агрессивной политики в отношении Москвы.
«Сейчас в большинстве европейских тсран у власти находятся группы евроатлантистов, которые не отражают интересы своих стран. К примеру, в той же Германии антироссийскую политику канцлера Фридриха Мерца в лучшем случае поддерживают 15% граждан. Это немного, но все же достаточно, чтобы евроатлантисты имели опору в этих странах. В Финляндии ситуация такая же. Там население не в восторге от политики, которую проводит местная власть», — отметил военный эксперт.
Ответ России
Орлов подчеркнул, что сама Финляндия нападать на Россию не будет. Он пояснил, что в возможном столкновении будут принимать участие смешанные подразделения войск НАТО, в которые войдут американцы, французы, британцы, немцы. То есть в контексте вероятного военного конфликта, который рассматривается Европой в 2030 году, Москва будет проводить боевые действия не только с финнами, но и с многонациональной военной группировкой, которая присутствует на ее территории.
«Москва не будет вести против Хельсинки военных действий, аналогичных украискому ТВД. В случае финской агрессии против России наша страна ответит применением тактического ядерного вооружения с быстрым переходом в стратегическую фазу», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.