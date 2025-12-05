Эксперт: как ответит Москва на передачу Киеву замороженных российских активов Лондоном

Великобритания готова передать Украине замороженные российские активы на сумму восемь млрд фунтов стерлингов (около 10,6 млрд долларов). Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
«Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России», — приводит ее слова The Times.
Источник газеты в правительстве уточнил, что конкретный механизм разблокировки российских активов в Великобритании и их передачи Украине пока не создали.
Выделение 10,6 млрд долларов из замороженных в Британии российских активов должно стать частью международного пакета военной поддержки Киева, который Соединенное Королевство пытается согласовать с Европейским союзом и Канадой. Также отмечается, что общая сумма может достичь 130 млрд долларов, что покроет более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года.
Сколько активов России в Британии
Кандидат экономических наук, глава исследовательской программы «Мировая экономика. Цифровые финансы. Санкционная политика» Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказала, что в Великобритании хранятся активы России примерно на сумму порядка 25 миллиардов долларов в зависимости от колебания курса.
«Если Лондон делает такие заявления, учитывая, что такая же риторика есть и в Европейском союзе, вероятно, что их не беспокоят те репутационные и инвестиционные риски, которые сопряжены с подобными решениями. Любой вариант возможен, однако, как я понимаю, в отличии от Евросоюза, Великобритания не проговаривает четкую схему использования наших активов. Возможно, речь может идти о том, что Лондон будет пытаться согласовать именно юридическую терминологию, как он планирует осуществить эту сделку», — сказала собеседница издания.
Она подчеркнула, что в любом случае, как бы эту сделку не называли, если решение о ней будет принято, то фактически это является незаконной конфискацией российских суверенных активов.
Ответ Москвы
Арапова добавила, если российские активы будут конфискованы, то Москва может оспорить подобные решения на международном уровне через суд Организации Объединенных Наций. Причем, подобные прецеденты уже были. В качестве примера эксперт привела ситуацию с Ираном. Она напомнила, что иранское государство добилось положительного решения по своим активам через суд ООН против США.
«Но самое главное, наверное, это не оспаривание принятого решения, а механизм ответных мер. У России существуют инструменты для этого, причем, достаточно симметрические, потому что у нас хранятся активы, в том числе британских компаний на счетах типа С, и по 442-му указу президента Владимира Путина эти средства в качестве компенсации, в случае подобных недружественных действий, могут быть использованы. Здесь стоит отметить, что с точки зрения международного права это будет вполне себе легитимным действием. Я уверена, что сумма, которую озвучила Купер в качестве передаче Украине, в таком объеме в России есть», — резюмировала собеседница ВФокусе Mail.