Эксперт: как ответит Москва на передачу Киеву замороженных российских активов Лондоном

«Но самое главное, наверное, это не оспаривание принятого решения, а механизм ответных мер. У России существуют инструменты для этого, причем, достаточно симметрические, потому что у нас хранятся активы, в том числе британских компаний на счетах типа С, и по 442-му указу президента Владимира Путина эти средства в качестве компенсации, в случае подобных недружественных действий, могут быть использованы. Здесь стоит отметить, что с точки зрения международного права это будет вполне себе легитимным действием. Я уверена, что сумма, которую озвучила Купер в качестве передаче Украине, в таком объеме в России есть», — резюмировала собеседница ВФокусе Mail.