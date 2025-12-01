Эксперт: как ответит Россия на попытку ЕС привлечь ее к ответственности за конфликт на Украине

«И мы должны точно такой же позиции придерживаться. В Европе могут что угодно делать и даже объявить, что привлекли к ответственности. Но какие у них рычаги воздействия? Мы в их суд не пойдем, решения не признаем. Москва отреагирует адекватно при каких-то попытках действия против нас. Вспомнить можно их слова, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО, что будут задерживать корабли, которые, по их мнению, будут подозрительными. Эстонцы попытались задержать, но прилетел Су-35 и желание куда-то исчезло. С теми же судами и исками будет то же самое», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.