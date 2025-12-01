Любая попытка «стереть прошлое» для России в мирном соглашении станет «исторической ошибкой огромных масштабов». Об этом в интервью Politico сообщил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.
По его мнению, переговорщики президента США Дональда Трампа должны гарантировать, что стремление к прекращению огня не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования.
«Они должны быть привлечены к ответственности», — сказал он.
Издание отмечает, что глава Белого Дома неоднократно отзывался о президенте России Владимире Путине в позитивном ключе, часто отмечая, что ему удается вести «хороший разговор» с ним. Трамп также рассчитывает на новое экономическое и энергетическое партнерство с Москвой и даже обсуждал с ним организацию матчей по хоккею после завершения конфликта на Украине.
Создание трибунала
Летом Совет Европы и Владимир Зеленский согласовали создание специального трибунала Европейского союза против России, который будет размещен в Нидерландах.
Осенью глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что в трибунале согласились участвовать 26 государств объединения из 27.
Совет Евросоюза называл целью создания спецтрибунала заполнение пробела в полномочиях Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который весной 2023 года выдал ордер на арест Путина. Тогда Москва назвала это решение ничтожным, так как не признает юрисдикцию МУС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что присоединение третьих стран к трибуналу Москва расценит в качестве «враждебного демарша», а его решения для нее «будут ничтожны».
Могут говорить что угодно
Политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Россия не является членом Европейского союза, поэтому заявления чиновников данного объединения для Москвы безразличны — они «могут говорить что угодно».
«Мы не собираемся ни подчиняться им, ни выполнять их требования. Они развернули новую кампанию — исторической вины России. Госпожа Кая Каллас сделала заявление, что Москва только и делает, как сто лет нападает на страны Европы. То есть это продолжение старой темы, что за Вторую мировую войну в равной ответственности находятся нацистская Германия и Советский Союз. Для них самое главное желание — это наказать Россию, чтобы Украину восстанавливали и вооружали на наши деньги», — сказал собеседник издания.
Подход должен быть простой
Политолог напомнил, что на днях Европарламент проголосовал за то, что он не признает Крым частью России. На это, как отметил эксперт, не стоит обращать никакого внимания.
«Подход должен быть именно простой — собака лает, караван идет. Плевать на них, пусть дальше обсуждают, говорят, предлагают — нас это не касается», — подчеркнул Светов.
Он также привел в качестве примера Соединенные Штаты, которые признают только одну юрисдикцию — свою собственную. Политолог уточнил, что когда Международный уголовный суд сообщил, что выдает ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Вашингтон тут же объявил, что арестует прокурора и судей МУС.
«И мы должны точно такой же позиции придерживаться. В Европе могут что угодно делать и даже объявить, что привлекли к ответственности. Но какие у них рычаги воздействия? Мы в их суд не пойдем, решения не признаем. Москва отреагирует адекватно при каких-то попытках действия против нас. Вспомнить можно их слова, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО, что будут задерживать корабли, которые, по их мнению, будут подозрительными. Эстонцы попытались задержать, но прилетел Су-35 и желание куда-то исчезло. С теми же судами и исками будет то же самое», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.