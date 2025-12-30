Эксперт: как отражается на ВСУ уничтожение их терминалов Starlink

Дроны с тепловизионной камерой при текущих погодных условиях играют большую роль при нахождении спутников для доступа к интернету Starlink. Об этом рассказал командир взвода БПЛА группировки войск «Восток» с позывным «Бильбо» на видео, размещенном Минобороны России.
«Сейчас такая погода и время года, что большую роль играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла излучает как человек, так и средства связи противника — это “Старлинки” (Starlink. — прим. ред.) и прочее-прочее», — сказал он.
В российском военном ведомстве также отметили, что действия операторов войск беспилотных систем восточной группировки войск срывают на участке западнее Гуляйполя применение беспилотной авиации противника, в том числе гексакоптеров типа «Баба Яга».
Для чего нужен Starlink ВСУ
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что фактически система Starlink является нервной системой управления боевыми действиями ВСУ. Он пояснил, что для ведения современной войны очень важен такой параметр, как скорость боевого управления — это момент от обнаружения цели, принятия решения и до ее уничтожения.
«Например, дрон-разведчик обнаружил танк. После этого дальше по цепочке доклад поднимается наверх. Командир принимает решение об уничтожении этой техники. И дальше команда переходит к огневому подразделению для выполнения задачи. И пока движение этих всех команд происходит, танк может уже уехать. В классике это происходит с использованием, допустим, военной телефонной связи, но пока все дозвонились, вражеский танк может уже покинуть свою позицию. В случае с системой Starlink все эти данные передаются централизованно, уже не с использованием телефонной сети, а специализированного программного обеспечения. ВСУ его поставляют страны НАТО», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет, быстрый обмен сообщениями. Причем, как подчеркнул эксперт, система позволяет связываться не только с командованием ВСУ, но и пунктами управления в самих странах НАТО.
«Скорость настолько высока, что офицеры, которые управляют боевыми действиями, могут находиться не только на территории Украины, но и на территории Великобритании, США или Европы. То есть это большой информационный командирский консорциум, который принимает решения», — сообщил Кондратьев.
Последствия для ВСУ в результате уничтожения систем Starlink
По словам эксперта, терминал Starlink выделяет достаточное количество тепла, из-за чего в зимнее время его гораздо проще обнаружить.
«На фоне горячей земли, которая летом разогрелась за весь день от солнца, очень тяжело обнаружить этот терминал. А на фоне холодной подстилающей поверхности Starlink начинает светиться как теплое яркое пятно. Таким образом в зимнее время можно очень эффективно находить замаскированные терминалы и их уничтожать. Благодаря этому получается отрезать конкретное подразделение от централизованной системы боевого управления», — отметил он.
Кондратьев сообщил, что в случае уничтожения соответствующего терминала это также позволит снизить возможности расчетов операторов по управлению дронами «Баба-Яга», управление которыми происходит через систему Starlink. По его словам, это является «дополнительным маленьким бонусом».
«Если отключить систему Starlink для ВСУ, то они полностью потеряют возможности боевого управления. Это очень серьезно, поскольку в таком случае они неминуемо понесут очень большие потери», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.